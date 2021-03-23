Супи для тих, хто худне: добірка простих рецептів
Багато хто полюбляє перші страви, але часто після них швидко хочеться їсти знову. Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася рецептами супів, які дають тривале відчуття ситості.
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Як говорить Надія Пахірко, рідина швидко наповнює шлунок і створює відчуття ситості (наповненості). Проте вона швидко засвоюється й голод приходить набагато швидше, ніж ви очікували. Але це не означає, що супи їсти не можна. Це означає, що супи треба їсти правильні! Ось добірка ситних перших страв від нутриціологині:
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Сочевичний суп-пюре з куркою
Інгредієнти
- Куряче філе – 240 грамів
- Курячий бульйон – 850 мілілітрів
- Картопля – 40 грамів
- Морква – 40 грамів
- Цибуля – 30 грамів
- Червона сочевиця – 80 грамів
- Томатна паста – 10 грамів
- Оливкова олія – 1 столова ложка
- Спеції до смаку
Спосіб приготування
Зваріть курячий бульйон з філе. Наріжте дрібно картоплю і моркву. Цибулю потріть на тертці. Додайте червону сочевицю у бульйон. Додайте овочі і варіть ще 30 хвилин. Після цього додайте томатну пасту, оливковому олію і спеції. Зробіть пюре за допомогою занурювального блендера.
Сочевичний суп-пюре з куркою / Фото pixabay
Молочна уха з нутом
Інгредієнти
- Нут – 60 грамів
- Риба (горбуша) – 250 грамів
- Морква – 60 грамів
- Цибуля – 60 грамів
- Помідори – 130 грамів
- Молоко (1,5%) – 200 грамів
- Спеції та зелень
Спосіб приготування
Замочіть нут на ніч у воді. Відваріть горбушу у підсоленій воді (600 – 700 мілілітрів) разом з нутом. Цибулю і моркву підсмажте без олії. Помідори надріжте і облийте окропом, щоб легко зняти шкірку та наріжте великими шматочками. Додайте цибулю з морквою і поваріть ще 2 хвилини. Розбавте молоком і доведіть до кипіння. В кінці приправте перцем, сіллю та зеленню.
Томатний суп з фрикадельками
Інгредієнти
- Часник – 2 зубчики
- Морква – 50 грамів
- Болгарський перець – 50 грамів
- Цибуля – 50 грамів
- Помідори – 360 грамів
- Яловичий фарш – 300 грамів
- Яйця – 1 штука
- Висівки – 12 грамів
- Спеції і зелень (базилік, кріп)
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Спосіб приготування
Наріжте великими шматками болгарський перець, моркву та цибулю, розчавіть часник і усе разом пропасеруйте на сухій сковороді. Ошпарте помідори окропом, почистіть від шкірки і перетріть у блендері. Посоліть, додайте базилік, кріп, перець, підсолоджувач (все на смак). Тушіть усе 15 хвилин. Тим часом з яловичини зробіть фарш: перемішайте перемелене м'ясо із зеленню, яйцем, висівками, сіллю та перцем. Зліпіть фрикадельки. Тоді з'єднати томатне пюре і овочі і блендером перетворіть у пюре. Розбавте трохи водою, якщо треба. Додайте фрикадельки і варіть ще 20 хвилин.
Смачного!
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