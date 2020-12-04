Спортивные добавки: что это такое и кому они нужны
Спортивное питание – это биологически активные добавки (БАДы), которые используются для закрытия потребностей организма при повышенных физических нагрузках.
Кому рекомендовано употребление спортивного питания, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
Интересно Можно ли пить кофе при похудении: польза и вред от любимого напитка
Кому рекомендовано спортивное питание
- если вам необходимо снизить объем рациона без потери в КБЖУ (калориях, белках, жирах и углеводах);
- если нужно восполнить дефицит какого-то вещества или группы веществ;
- тем, у кого непереносимость конкретного вида белка;
- если нужно стимулировать физиологические процессы;
- людям с ярко выраженным дефицитом мышечной массы.
Фитнес-эксперт отметила, что обычного питания достаточно для закрытия норм потребления нутриентов, витаминов и микроэлементов.
Спортивное питание необходимо определенной группе людей / Фото championat
Читайте Как снизить калорийность рациона: 5 простых способов
Популярные виды спортивного питания
- Протеиновые аминокислоты (используются для развития мускулатуры).
- Жиросжигатели:
- липотропики – способствуют активной транспортировке жирных кислот, активируются только на фоне физической нагрузки. Без активности и соблюдения дефицита калорий применение не имеет смысла.
- термогеники ускоряют сердечный ритм и повышают температуру тела. Таким образом организм тратит энергию на охлаждение. Важно: термогеники имеют противопоказания и побочные эффекты.
- блокаторы не дают полноценно усваиваться углеводам и жирам.
- подавители аппетита воздействуют на центральную нервную систему и тормозят область мозга, которая отвечает за чувство голода. Опасны для людей с повышенной кислотностью желудка.
3. Гейнеры – концентрат белка с высоким содержанием углеводов. Используется для набора мышечной массы.
- Протеин – белок в виде порошка. Бывает:
- животного / растительного происхождения
- быстрый (для закрытия белкового окна после тренировок) / медленный (для приема перед сном).
Поделиться новостью