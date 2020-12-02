Людям, которые пьют несколько чашек кофе в день, обычно трудно отказаться от этого напитка. Рассказываем, можно ли употреблять кофе в период похудения, и от каких видов кофе лучше отказаться.

Про роль кофе при похудении сообщает Active 24 .

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Чем вреден кофе

Лишние калории

В период похудения нужно употреблять меньше калорий , чем обычно. Собственно, в черном кофе без сахара и различных добавок нет калорий . Поэтому чашкой такого кофе можно полакомиться в любое время.



Нужно учитывать, что в кофе с молоком достаточно много калорий / Фото grodnonews.by

Но, если вы пьете кофе с сахаром, молоком, сиропами или даже алкоголем – берегитесь . В чашке напитка находится настоящая калорийная бомба, которая добавит калорий в ваш рацион.

Вы можете даже не заметить этого – ведь часто напитки не считают едой и пренебрегают их энергетической ценностью.



Сладости к кофе тоже добавляют калорий вашему рациону / Фото narodna-pravda.ua

Конечно, вам не нужно совсем отказываться от любимого напитка. Однако учитывайте калории, которые попадут в ваш организм с кофейными напитками.

Повышенное давление и бессонница

Лучше не пить крепкий кофе непосредственно перед тренировкой . Кофеин вместе с физическими нагрузками могут вызвать учащенное сердцебиение и привести к повышению давления.



Много кофе может привести к нарушению сна / Фото womenslifes.info

Если пить кофе на ночь, это может привести к нарушению сна . Утром вы будете чувствовать себя разбитыми. Плохое качество сна негативно влияет на процесс похудения – на весах можно увидеть лишние граммы.

Поэтому тщательно выбирайте время , когда можно выпить чашку кофе.

Польза кофе во время похудения

Утоляет голод

Чашка кофе поможет утолить голод на некоторое время .

Черным кофе без добавок можно заменить перекус – это помогает психологически. Вы получаете небольшой перерыв и чашку ароматного напитка , и одновременно не употребляете лишних калорий.

Но лучше не употреблять кофе на голодный желудок регулярно , и не заменять им полноценные приемы пищи . Это может привести к проблемам с желудком.



Можно употреблять кофе со специями – это вкусно и некалорийно / Фото foodandmood.com.ua

Кофе тонизирует и улучшает настроение

Во время похудения многие испытывают подавленное настроение из-за отказа от любимых продуктов. Ритуал заваривания кофе и эффект от этого напитка повысят настроение и улучшат самочувствие.

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Кофе ускоряет метаболизм

Действительно, ваш любимый напиток может помочь похудеть. Кофе ускоряет обмен веществ в организме . Но, конечно, нужно правильно питаться и давать телу физические нагрузки . От одного кофе желаемого эффекта вы не получите.