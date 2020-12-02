Можно ли пить кофе при похудении: польза и вред от любимого напитка
Людям, которые пьют несколько чашек кофе в день, обычно трудно отказаться от этого напитка. Рассказываем, можно ли употреблять кофе в период похудения, и от каких видов кофе лучше отказаться.
Про роль кофе при похудении сообщает Active 24.
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Чем вреден кофе
Лишние калории
В период похудения нужно употреблять меньше калорий, чем обычно. Собственно, в черном кофе без сахара и различных добавок нет калорий. Поэтому чашкой такого кофе можно полакомиться в любое время.
Нужно учитывать, что в кофе с молоком достаточно много калорий / Фото grodnonews.by
Но, если вы пьете кофе с сахаром, молоком, сиропами или даже алкоголем – берегитесь. В чашке напитка находится настоящая калорийная бомба, которая добавит калорий в ваш рацион.
Вы можете даже не заметить этого – ведь часто напитки не считают едой и пренебрегают их энергетической ценностью.
Сладости к кофе тоже добавляют калорий вашему рациону / Фото narodna-pravda.ua
Конечно, вам не нужно совсем отказываться от любимого напитка. Однако учитывайте калории, которые попадут в ваш организм с кофейными напитками.
Повышенное давление и бессонница
Лучше не пить крепкий кофе непосредственно перед тренировкой. Кофеин вместе с физическими нагрузками могут вызвать учащенное сердцебиение и привести к повышению давления.
Много кофе может привести к нарушению сна / Фото womenslifes.info
Если пить кофе на ночь, это может привести к нарушению сна. Утром вы будете чувствовать себя разбитыми. Плохое качество сна негативно влияет на процесс похудения – на весах можно увидеть лишние граммы.
Поэтому тщательно выбирайте время, когда можно выпить чашку кофе.
Польза кофе во время похудения
Утоляет голод
Чашка кофе поможет утолить голод на некоторое время.
Черным кофе без добавок можно заменить перекус – это помогает психологически. Вы получаете небольшой перерыв и чашку ароматного напитка, и одновременно не употребляете лишних калорий.
Но лучше не употреблять кофе на голодный желудок регулярно, и не заменять им полноценные приемы пищи. Это может привести к проблемам с желудком.
Можно употреблять кофе со специями – это вкусно и некалорийно / Фото foodandmood.com.ua
Кофе тонизирует и улучшает настроение
Во время похудения многие испытывают подавленное настроение из-за отказа от любимых продуктов. Ритуал заваривания кофе и эффект от этого напитка повысят настроение и улучшат самочувствие.
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Кофе ускоряет метаболизм
Действительно, ваш любимый напиток может помочь похудеть. Кофе ускоряет обмен веществ в организме. Но, конечно, нужно правильно питаться и давать телу физические нагрузки. От одного кофе желаемого эффекта вы не получите.
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