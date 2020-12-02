Людям, які п'ють декілька чашок кави на день, зазвичай важко відмовитися від цього напою. Розповідаємо, чи можна вживати каву в період схуднення, і від яких видів кави краще відмовитися.

Про роль кави під час схуднення повідомляє Active 24.

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Чим шкідлива кава

Зайві калорії

У період схуднення потрібно вживати менше калорій, ніж зазвичай. Власне, у чорній каві без цукру й різних додатків немає калорій. Тому чашкою такої кави можна поласувати в будь-який час.



Потрібно зважати на те, що у каві з молоком досить багато калорій / Фото grodnonews.by

Але, якщо ви п'єте каву з цукром, молоком, сиропами або навіть алкоголем – стережіться. У чашці напою перебуває справжня калорійна бомба, що додасть калорій до вашого раціону.

Ви можете навіть не помітити цього – адже часто напої не вважають їжею і нехтують їх енергетичною цінністю.



Солодощі до кави теж додають калорій вашому раціону / Фото narodna-pravda.ua

Звісно, ви не повинні зовсім відмовлятися від улюбленого напою. Однак враховуйте калорії, що потраплять до вашого організму з кавовими напоями.

Підвищений тиск і безсоння

Краще не пити міцну каву безпосередньо перед тренуванням. Кофеїн разом з фізичними навантаженнями можуть викликати прискорене серцебиття і призвести до підвищення тиску.



Надлишок кави може призвести до порушень сну / Фото womenslifes.info

Якщо пити каву на ніч, це може призвести до порушення сну. Вранці ви будете почуватися розбитими. Погана якість сну негативно впливає на процес схуднення – на вагах можна побачити зайві грами.

Тому ретельно обирайте час, коли можна випити чашку каву.

Користь кави під час схуднення

Втамовує голод

Чашка кави допоможе втамувати голод на деякий час.

Чорною кавою без додатків можна замінити перекус – це допомагає психологічно. Ви отримуєте невелику перерву і чашку ароматного напою, і водночас не вживаєте зайвих калорій.

Але краще не вживати каву на голодний шлунок регулярно, і не замінювати нею повноцінні приймання їжі. Це може призвести до проблем зі шлунком.



Можна вживати каву зі спеціями – це смачно і некалорійно / Фото foodandmood.com.ua

Кава тонізує і покращує настрій

Під час схуднення чимало людей відчувають пригнічений настрій через відмову від улюблених продуктів. Ритуал із заварювання кави та ефект від цього напою підвищать настрій і покращать самопочуття.

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Кава прискорює метаболізм

Справді, ваш улюблений напій може допомогти схуднути. Кава пришвидшує обмін речовин в організмі. Але, звісно, потрібно правильно харчуватися і давати тілу фізичні навантаження. Від однієї кави бажаного ефекту ви не отримаєте.

Пам'ятайте, що кава виводить воду з організму. Тому дієтологи радять відновлювати водний баланс: на кожних 100 грамів кави випивати 150 грамів води.