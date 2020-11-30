Не тільки схуднути, а й втримати вагу: дієтолог дає важливі поради
Чимало людей сидять на дієтах, але не втрачають вагу. Ті ж, хто втратив, швидко набирають кілограми знову. Розповідаємо, як потрібно харчуватися, щоб худнути й не гладшати знову.
Експерт з харчування Юрій Павлюкевич дає рекомендації у своєму Instagram.
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Щоб схуднути, не потрібно сидіти на жорстких дієтах / Фото Relrus
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Не потрібно зважуватися в кінці дня. Увечері ви точно будете важити більше. Зважуйтеся тільки вранці, на голодний шлунок.
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Старайтеся в обід їсти щось білкове, поєднуючи його з крупами та салатом.
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Додавайте в раціон рослинні додатки, сповнені мікроелементами: наприклад, морські водорості й куркуму.
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Не використовуйте дієти з інтернету, їх треба ретельно підлаштовувати під особливості вашого організму.
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Якщо полюбляєте каву, існує правило. Кожні 100 мілілітрів кави потрібно запивати 150 грамами води. Кава зневоднює організм, тому відновлюйте баланс.
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Вживайте жири. Відмова від них в надії схуднути є великою помилкою.
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Знежирені продукти й безлактозне молоко зазвичай містять у складі цукор, тому вживайте їх з обережністю. А ще краще відмовтеся зовсім.
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Не тренуйтеся на голодний шлунок. Обов'язково поїжте за годину-дві до тренування.
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В жодному разі не голодуйте. Шкідливий також великий дефіцит калорій. Для того, щоб схуднути, потрібно вживати на 20 відсотків менше калорій, ніж вам потрібно.
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Намагайтеся не їсти вуглеводи на ніч. Навіть складні вуглеводи затримують воду, тому вранці ви точно побачите на вагах додаткові грами.
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Пийте чисту воду. Якщо ви регулярно п'єте воду, організм починає її просити. Вода добре впливає на зниження ваги, здоров'я шкіри, самопочуття.
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Для схуднення також важливо налагодити режим сну.
Голодувати шкідливо для організму / Фото KP
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Пам'ятайте, що немає чарівних продуктів, які допомагають схуднути. Харчуйтеся корисно і різноманітно, створюйте невеликий дефіцит калорій, тренуйтеся і висипайтеся – тоді ви зможете схуднути й не набрати вагу знову.
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