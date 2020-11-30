Чимало людей сидять на дієтах, але не втрачають вагу. Ті ж, хто втратив, швидко набирають кілограми знову. Розповідаємо, як потрібно харчуватися, щоб худнути й не гладшати знову.

Експерт з харчування Юрій Павлюкевич дає рекомендації у своєму Instagram.

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Щоб схуднути, не потрібно сидіти на жорстких дієтах / Фото Relrus

Не потрібно зважуватися в кінці дня. Увечері ви точно будете важити більше. Зважуйтеся тільки вранці, на голодний шлунок. Старайтеся в обід їсти щось білкове, поєднуючи його з крупами та салатом. Додавайте в раціон рослинні додатки, сповнені мікроелементами: наприклад, морські водорості й куркуму. Не використовуйте дієти з інтернету, їх треба ретельно підлаштовувати під особливості вашого організму. Якщо полюбляєте каву, існує правило. Кожні 100 мілілітрів кави потрібно запивати 150 грамами води. Кава зневоднює організм, тому відновлюйте баланс. Вживайте жири. Відмова від них в надії схуднути є великою помилкою. Знежирені продукти й безлактозне молоко зазвичай містять у складі цукор, тому вживайте їх з обережністю. А ще краще відмовтеся зовсім. Не тренуйтеся на голодний шлунок. Обов'язково поїжте за годину-дві до тренування. В жодному разі не голодуйте. Шкідливий також великий дефіцит калорій. Для того, щоб схуднути, потрібно вживати на 20 відсотків менше калорій, ніж вам потрібно. Намагайтеся не їсти вуглеводи на ніч. Навіть складні вуглеводи затримують воду, тому вранці ви точно побачите на вагах додаткові грами. Пийте чисту воду. Якщо ви регулярно п'єте воду, організм починає її просити. Вода добре впливає на зниження ваги, здоров'я шкіри, самопочуття. Для схуднення також важливо налагодити режим сну.



Голодувати шкідливо для організму / Фото KP

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Пам'ятайте, що немає чарівних продуктів, які допомагають схуднути. Харчуйтеся корисно і різноманітно, створюйте невеликий дефіцит калорій, тренуйтеся і висипайтеся – тоді ви зможете схуднути й не набрати вагу знову.