Многие сидят на диетах, но не теряют вес. Те же, кто потерял, быстро набирают килограммы снова. Рассказываем, как нужно питаться, чтобы худеть и не толстеть снова.

Эксперт по питанию Юрий Павлюкевич дает рекомендации в своем Instagram .

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Чтобы похудеть, не нужно сидеть на жестких диетах / Фото Relrus

Не нужно взвешиваться в конце дня. Вечером вы точно будете весить больше. Делайте это только утром , на голодный желудок. Старайтесь в обед есть что-то белковое, сочетая его с крупами и салатом . Добавляйте в рацион растительные добавки, которые содержат микроэлементы: например, морские водоросли и куркуму . Не используйте диеты из интернета, их надо тщательно подстраивать под особенности вашего организма . Если любите кофе, существует правило. Каждые 100 миллилитров кофе нужно запивать 150 граммами воды . Кофе обезвоживает организм, поэтому восстанавливайте баланс. Употребляйте жиры . Отказ от них в надежде похудеть является большой ошибкой. Обезжиренные продукты и безлактозное молоко обычно содержат в составе сахар , поэтому употребляйте их с осторожностью. А еще лучше откажитесь вовсе. Не тренируйтесь на голодный желудок. Обязательно поешьте за час-два до тренировки . Ни в коем случае не голодайте . Вреден также большой дефицит калорий. Для того чтобы похудеть, нужно употреблять на 20 процентов меньше калорий , чем вам необходимо. Старайтесь не есть углеводы на ночь . Даже сложные углеводы задерживают воду, поэтому утром вы точно увидите на весах дополнительные граммы. Пейте чистую воду. Если вы регулярно пьете воду, организм начинает ее просить. Вода благотворно влияет на снижение веса , здоровье кожи, самочувствие. Для похудения также важно наладить режим сна .



Голодать вредно для организма / Фото KP

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