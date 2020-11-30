Не только похудеть, но и удержать вес: диетолог дает важные советы
Многие сидят на диетах, но не теряют вес. Те же, кто потерял, быстро набирают килограммы снова. Рассказываем, как нужно питаться, чтобы худеть и не толстеть снова.
Эксперт по питанию Юрий Павлюкевич дает рекомендации в своем Instagram.
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Чтобы похудеть, не нужно сидеть на жестких диетах / Фото Relrus
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Не нужно взвешиваться в конце дня. Вечером вы точно будете весить больше. Делайте это только утром, на голодный желудок.
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Старайтесь в обед есть что-то белковое, сочетая его с крупами и салатом.
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Добавляйте в рацион растительные добавки, которые содержат микроэлементы: например, морские водоросли и куркуму.
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Не используйте диеты из интернета, их надо тщательно подстраивать под особенности вашего организма.
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Если любите кофе, существует правило. Каждые 100 миллилитров кофе нужно запивать 150 граммами воды. Кофе обезвоживает организм, поэтому восстанавливайте баланс.
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Употребляйте жиры. Отказ от них в надежде похудеть является большой ошибкой.
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Обезжиренные продукты и безлактозное молоко обычно содержат в составе сахар, поэтому употребляйте их с осторожностью. А еще лучше откажитесь вовсе.
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Не тренируйтесь на голодный желудок. Обязательно поешьте за час-два до тренировки.
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Ни в коем случае не голодайте. Вреден также большой дефицит калорий. Для того чтобы похудеть, нужно употреблять на 20 процентов меньше калорий, чем вам необходимо.
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Старайтесь не есть углеводы на ночь. Даже сложные углеводы задерживают воду, поэтому утром вы точно увидите на весах дополнительные граммы.
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Пейте чистую воду. Если вы регулярно пьете воду, организм начинает ее просить. Вода благотворно влияет на снижение веса, здоровье кожи, самочувствие.
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Для похудения также важно наладить режим сна.
Голодать вредно для организма / Фото KP
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Помните, что нет волшебных продуктов, которые помогают похудеть. Питайтесь полезно и разнообразно, создавайте дефицит калорий, тренируйтесь и высыпайтесь – тогда вы сможете похудеть и не набрать вес снова.
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