Спортивні добавки: що це таке і кому вони потрібні
Спортивне харчування – це біологічно активні добавки (БАДи), які використовуються для закриття потреб організму при підвищених фізичних навантаженнях.
Кому рекомендовано вживання спортивного харчування, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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Кому рекомендовано спортивне харчування
- якщо вам необхідно знизити об'єм раціону без втрати в КБЖВ (калоріях, білках, жирах і вуглеводах);
- якщо потрібно заповнити дефіцит якоїсь речовини або групи речовин;
- тим, у кого непереносимість конкретного виду білка;
- якщо потрібно стимулювати фізіологічні процеси;
- людям з яскраво вираженим дефіцитом м'язової маси.
Фітнес-експертка зазначила, що звичайного харчування достатньо для закриття норм споживання нутрієнтів, вітамінів і мікроелементів.
Спортивне харчування необхідно певної групи людей / Фото championat
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Популярні види спортивного харчування
- Протеїнові амінокислоти (використовуються для розвитку мускулатури).
- Жироспалювачі:
- ліпотропіки – сприяють активному транспортуванні жирних кислот, активуються лише на тлі фізичного навантаження. Без дефіциту калорій застосування не має сенсу.
- термогеніки прискорюють серцевий ритм і підвищують температуру тіла. Таким чином організм витрачає енергію на охолодження. Важливо: термогеніки мають протипоказання і побічні ефекти.
- блокатори не дають повноцінно засвоюватися вуглеводам і жирам.
- знижувачі апетиту впливають на центральну нервову систему і гальмують область мозку, яка відповідає за почуття голоду. Небезпечні для людей з підвищеною кислотністю шлунка.
- Гейнери – концентрат білка з високим вмістом вуглеводів. Використовується для набору м'язової маси.
- Протеїн – білок у вигляді порошку. Буває:
- тваринного / рослинного походження
- швидкий (для закриття білкового вікна після тренувань) / повільний (для прийому перед сном).
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