Прошлый год изменил наше восприятие моды. Месяцы на самоизоляции, удаленная работа, онлайн обучение, zoom-концерты и вечеринки – все эти факторы сильно повлияли на наше ощущение комфорта в одежде.

Оказалось, что далеко не каждая одежда подходит для домашней работы, учебы и занятий спортом одновременно. Как минимум, появилось желание переодеваться, но при этом чувствовать себя профессионально на рабочих митингах. На спрос быстро среагировали популярные бренды модной индустрии и шустро адаптировали свои коллекции под сложившуюся ситуацию.

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Спортивный стиль стал самым модным трендом 2021 года

Основные признаки нового стиля:

технологичные материалы, которые часто применяют спортивные бренды;

сочетает удобства спортивной одежды и элегантности;

стрейч ткани.

Если вы хотите быть в тренде, можно выбирать коллекции традиционных брендов, которые добавили спортивные акценты, а также большинство классических спортивных брендов обзавелись линейками повседневной одежды. Есть из чего выбирать.

И так, на что же обращать внимание:

Фасон. Должна прослеживаться спортивная ассоциация в образе. Ткани. Преимущественно используются эластичные, трикотажные, мягкие, полусинтетические и натуральные ткани. Цвета. Контрастные цветовые палитры, животные и флористические принты, полоска, клетка, 3D орнамент.

Мы уже видим много просторной повседневной одежды подобного формата: расклешенные трикотажные брюки, оверсайз худи, свободные теннисные свитера и свитшоты. Одним словом, любая удобная одежда, сочетающая спортивный и повседневный образ, будет невероятно популярна.

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Купить спортивную одежду можно выгодно с помощью карты sportbank​ / Фото 20min

Вопрос смены гардероба – это дополнительные финансовые затраты. Не все готовы обновлять одежду ради того, чтобы быть в тренде. Но стоит заметить, что такой гибридный стиль будет популярен несколько лет. Можно воспользоваться лайфхаком всех модников и пойти на шопинг с кредитной картой мобильного банка sportbank. Кредитный лимит до 100 000 гривен и большой льготный период до 120 дней позволят купить все необходимое, но при этом возвращать деньги без процентов до 4 месяцев. Это будет незаметно для семейного бюджета и позволит быть не только на волне модных трендов, а еще и чувствовать себя в комфорте.

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