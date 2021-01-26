Минулий рік змінив наше сприйняття моди. Місяці на самоізоляції, віддалена робота, онлайн навчання, zoom-концерти і вечірки – всі ці фактори сильно вплинули на наше відчуття комфорту в одязі.

Виявилося, що далеко не кожен одяг підходить для домашньої роботи, навчання і занять спортом одночасно. Як мінімум, з'явилося бажання переодягатися, але при цьому відчувати себе професійно на робочих мітингах. На попит швидко зреагували популярні бренди модної індустрії і спритно адаптували свої колекції під ситуацію, що склалася.

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Спортивний стиль став наймоднішим трендом 2021 року

Основні ознаки нового стилю:

технологічні матеріали, які часто застосовують спортивні бренди;

поєднує зручності спортивного одягу і елегантності;

стрейч тканини.

Якщо ви хочете бути в тренді, можна вибирати колекції традиційних брендів, які додали спортивні акценти, а також більшість класичних спортивних брендів обзавелися лінійками повсякденного одягу. Є з чого вибирати.

І так, на що ж звертати увагу:

Фасон. Повинна простежуватися спортивна асоціація в образі. Тканини. Переважно використовуються еластичні, трикотажні, м'які, напівсинтетичні і натуральні тканини. Кольори. Контрастні кольорові палітри, тварини та флористичні принти, смужка, клітина, 3D орнамент.

Ми вже бачимо багато просторого повсякденного одягу подібного формату: розкльошені трикотажні штани, оверсайз худі, вільні тенісні светри і світшоти. Одним словом, будь-який зручний одяг, що поєднує спортивний і повсякденний образ, буде неймовірно популярним.

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Придбати спортивний одяг можна вигідно за допомогою картки sportbank / Фото 20min

Питання зміни гардеробу – це додаткові фінансові витрати. Не всі готові оновлювати одяг заради того, щоб бути просто в тренді. Але варто зауважити, що такий гібридний стиль буде популярний кілька років. Можна скористатися лайфхаком всіх модників і піти на шопінг з кредитною карткою мобільного банку sportbank. Кредитний ліміт до 100 000 гривень і великий пільговий період до 120 днів дозволять купити все необхідне, але при цьому повертати гроші без відсотків до 4 місяців. Це буде непомітно для сімейного бюджету і дозволить бути не тільки на хвилі модних трендів, а ще й відчувати себе в комфорті.

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