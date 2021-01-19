Зима зі справжнім мінусом на градуснику застала цього року і українців. Теплі шкарпетки, термобілизна, технологічний пуховик і активні рухи – не єдиний спосіб зігрітися в таку погоду. Рекомендуємо шукати джерела тепла скрізь, а не тільки у своєму гардеробі.

Мало хто знає, що зігріти і забезпечити необхідною внутрішньою енергією можуть зрозумілі і доступні продукти, які ми їмо щодня. А якщо не їмо, то всі нутриціологи одностайно рекомендують додати їх в раціон. Для вас ми підготували список доступних у наших супермаркетах продуктів, фруктів і овочів, які наситять організм вітамінами, енергією і натхненням.

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Гарбуз

Бета-каротин – один з головних "героїв" овоча. Він сприяє зміцненню імунітету і допомагає організму впоратися з вірусними захворюваннями. Також у гарбузі – велика кількість мікроелементів і вітамінів: пектин, вітаміни С, Т (карнітин), К, В1, В2, В5, Е, РР (нікотинова кислота).

Цибуля-шалот

Він містить просто величезну кількість аскорбінової кислоти і допомагає організму перетравлювати жирні продукти, популярні в холодну пору року. Саме шалот перевершує інші види цибулі за вмістом вітаміну С, так необхідного у січні для підтримки імунітету та профілактики простудних захворювань.

Журавлина, шипшина і цитрусові фрукти

Основні джерела вітаміну С, який бере участь у регулюванні окислювально-відновних процесів, вуглеводного обміну, регенерації тканин і підвищує стійкість організму до інфекцій.

Фото healthapple

Авокадо

Його сила в поліненасичених кислотах і великій кількості вітаміну С. Підтримує нашу працездатність і підвищує захисні функції організму.

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Гранат

За вмістом корисних речовин – це найцінніший фрукт. Його плоди багаті цукрами, танинами, вітаміном С, містять клітковину, мінеральні речовини і мікроелементи: кальцій, магній, калій, марганець, натрій. Сік граната допомагає нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, має дезінфікуючу дію і ефективний для профілактики простудних захворювань.

Сібас

Немає ніяких протипоказань, щоб їсти цю рибу протягом року, але особливо корисна вона саме на початку зими і у період перших морозів через наявність в ній Омега-3, жирних кислот і йоду. Такий склад допоможе підтримати імунітет, підвищить стійкість до інфекцій і додасть організму сил.

Мандарини

Покращують травлення, що важливо після щедрих застіль, і сприяють поліпшенню здоров'я верхніх дихальних шляхів.

Квашена капуста

У ній містяться вітаміни С, К, вітаміни групи В. Процес бродіння також збагачує капусту молочною і оцтовою кислотою, які сприяють травленню.

​Фото gastronom

Не обов'язково харчуватися тільки цим складом продуктового кошика, просто додайте збалансовано щось зі списку до вашого раціону і організм віддячить вам негайно.

Ще одна правильна рекомендація від нас – це користуватися карткою мобільного банку sportbank при оплаті товарів і продуктів у супермаркеті. Кешбек, який є на картці на цю категорію товарів, допоможе заощадити на продуктовому кошику приємну суму грошей. А чому б і ні?

Будьте здорові!