Зима с настоящим минусом на градуснике застала в этом году и украинцев. Теплые носки, термобелье, технологичный пуховик и активные движения – не единственный способ согреться в такую погоду. Рекомендуем искать источники тепла везде, а не только в своем гардеробе.

Мало кто знает, что согреть и обеспечить необходимой внутренней энергией могут понятные и доступные продукты, которые мы едим каждый день. А если не едим, то все нутрициологи единогласно рекомендуют добавить их в рацион. Для вас мы подготовили список доступных в наших супермаркетах продуктов, фруктов и овощей, которые насытят организм витаминами, энергией и вдохновением.

Интересно Вдохновляющие фильмы про спорт

Тыква

Бета-каротин – один из главных "героев" овоща. Он способствует укреплению иммунитета и помогает организму справиться с вирусными заболеваниями. Также в тыкве – большое количество микроэлементов и витаминов: пектин, витамины С, Т (карнитин), К, В1, В2, В5, Е, РР (никотиновая кислота).

Лук-шалот

Он содержит просто огромное количество аскорбиновой кислоты и помогает организму переваривать жирные продукты, популярные в холодное время года. Именно шалот превосходит другие виды лука по содержанию витамина С, такого необходимого в январе для поддержания иммунитета и профилактики простудных заболеваний.

Клюква, шиповник и цитрусовые фрукты

Основные источники витамина С, который участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, регенерации тканей и повышает устойчивость организма к инфекциям.

Фото healthapple

Авокадо

Его сила в полиненасыщенных кислотах и большом количестве витамина С. Поддерживает нашу работоспособность и повышает защитные функции организма.

Читайте Вдохновляющие и полезные книги о спорте: актуальная подборка

Гранат

По содержанию полезных веществ – это самый ценный фрукт. Его плоды богаты сахарами, танинами, витамином С, содержат клетчатку, минеральные вещества и микроэлементы: кальций, магний, калий, марганец, натрий. Сок граната помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, обладает дезинфицирующим действием и эффективен для профилактики простудных заболеваний.

Сибас

Нет никаких противопоказаний, чтобы есть эту рыбу круглый год, но особенно полезна она именно вначале зимы и в период первых морозов из-за наличия в ней Омега-3, жирных кислот и йода. Такой состав поможет поддержать иммунитет, повысит сопротивляемость к инфекциям и придаст организму сил.

Мандарины

Улучшают пищеварение, что важно после обильных застолий, и способствуют улучшению здоровья верхних дыхательных путей.

Квашеная капуста

В ней содержатся витамины С, К, витамины группы В. Процесс брожения также обогащает капусту молочной и уксусной кислотами, которые способствуют пищеварению.

​Фото gastronom

Не обязательно питаться только этим составом продуктовой корзины, просто добавляйте сбалансировано что-то из списка в ваш рацион и организм отблагодарит вас незамедлительно.

Еще одна правильная рекомендация от нас – это пользоваться карточкой мобильного банка sportbank при оплате продуктов и товаров в супермаркете. Кэешбек, который есть на карте на эту категорию товаров, поможет сэкономить на продуктовой корзине приятную сумму денег. А почему бы и нет?

Будьте здоровы!