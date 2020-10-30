В зимнее время года полезно дышать свежим воздухом и больше времени уделять физической активности.

Какой спорт выбрать для занятий зимой, рассказывает Active 24.

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Спорт в зимнее время позволяет чувствовать себя бодрее и оставаться в прекрасной форме.

Рассмотрим самые популярные виды спорта зимой:

Сноуборд и горные лыжи

Самые популярные в Украине и самые травмоопасные виды спорта из зимнего списка. Новичкам обязательно необходим инструктор, чтобы научиться кататься правильно и избежать травм. Также абсолютно всем нужна защита, да и кататься следует осторожно, несмотря на опыт.

У горных лыж и сноубордов миллионы поклонников по всему миру / Фото hotline

Коньки

Этот вид спорта не только красивый, но и полезный. Он повышает иммунитет, держит организм в тонусе, укрепляет ноги, бедра, ягодицы, а также развивает координацию, повышает гибкость и учит держать равновесие. С помощью коньков можно улучшить фигуру – всего за час можно избавиться от 400-500 калорий. Кроме того, конькобежный спорт стимулирует выработку эндорфинов – гормонов, которые отвечают за чувство счастья.

Конькобежный спорт – не только красивый, но и полезный / Фото the-challenger

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Cкандинавская ходьба

Этот зимний спорт подходит для всех. Он даже рекомендован для беременных женщин. Для этого вам необходимо приобрести специальные палки для скандинавской ходьбы, а вот использовать их можно где-угодно – в парках, лесах, на стандионах.

Скандинавская ходьба подойдет для любого возраста и подготовки / Фото anyclass

Беговые лыжи

Универсальный вид спорта. На первый взгляд, кажется совершенно простым, однако новичкам лучше сначала научиться ходить на лыжах, а не бегать. Если есть возможность, лучше взять инструктора.

Новичкам следует нанять инструктора / Фото skionline

Сани

Кто-то сейчас посмеется, подумав, что сани – это для детей. На самом деле, это не только полезный вид спорта, но и веселый. Да и требования минимальные – нужно найти естественное возвышение и залить его скат водой. И сами сани – инвентарь довольно бюджетный.

Сани зимой – лучшее развлечение / Фото biglion