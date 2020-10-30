У зимову пору року корисно дихати свіжим повітрям і більше часу приділяти фізичній активності.

Який спорт вибрати для занять взимку, розповідає Active 24.

Цікаво Як почати займатися спортом і не закинути тренування

Спорт в зимовий час дозволяє відчувати себе бадьоріше і залишатися у прекрасній формі.

Розглянемо найпопулярніші види спорту взимку:

Сноуборд і гірські лижі

Найпопулярніші в Україні і найбільштравмонебезпечні види спорту із зимового списку. Новачкам обов'язково потрібен інструктор, щоб навчитися кататися правильно і уникнути травм. Також абсолютно всім потрібен захист, та й кататися слід обережно, не дивлячись на досвід.

У гірських лиж і сноубордів – мільйони прихильників по всьому світу / Фото hotline

Ковзани

Цей вид спорту не тільки красивий, але і корисний. Він підвищує імунітет, тримає організм в тонусі, зміцнює ноги, стегна, сідниці, а також розвиває координацію, підвищує гнучкість і вчить тримати рівновагу. За допомогою ковзанів можна поліпшити фігуру – всього за годину можна позбутися від 400-500 калорій. Крім того, ковзанярський спорт стимулює вироблення ендорфінів – гормонів, які відповідають за відчуття щастя.

Ковзанярський спорт – не лише гарний, але і корисний / Фото the-challenger

Читайте 7 речей, які знадобляться для тренувань вдома

Cкандинавська ходьба

Цей зимовий спорт підходить для всіх. Він навіть рекомендований для вагітних жінок. Для цього вам необхідно придбати спеціальні палиці для скандинавської ходьби, а ось використовувати їх можна де завгодно – в парках, лісах, на стандіонах.

Скандинавська ходьба підійде для будь-якого віку і підготовки / Фото anyclass

Бігові лижі

Універсальний вид спорту. На перший погляд, здається абсолютно простим, проте новачкам краще спочатку навчитися ходити на лижах, а не бігати. Якщо є можливість, краще взяти інструктора.

Новачкам слід найняти інструктора / Фото skionline

Санки

Хтось зараз посміється, подумавши, що сани – це для дітей. Насправді, це не лише корисний вид спорту, але і веселий. Та й вимоги мінімальні – потрібно знайти природну гірку і залити її скат водою. І самі сани – інвентар досить бюджетний.

Сани взимку – краща розвага​ / Фото biglion