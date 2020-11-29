Выбирая спортивную секцию для мальчика, необходимо учесть его возраст, физиологию и увлечения.

Какие варианты следует рассмотреть для ребенка, рассказывает Active 24.

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Виды спорта и возраст ребенка

3 года – плавание, танцы, восточные единоборства.

– плавание, танцы, восточные единоборства. 4 года – ушу, гимнастика, танцы.

– ушу, гимнастика, танцы. 5-6 лет – фигурное катание, настольный теннис, разнообразные виды гимнастики.

– фигурное катание, настольный теннис, разнообразные виды гимнастики. 7 лет – танцы, плавание, гимнастика и акробатика, спортивный туризм, восточные единоборства, шахматы и шашки.

– танцы, плавание, гимнастика и акробатика, спортивный туризм, восточные единоборства, шахматы и шашки. 8 лет – футбол, баскетбол, бейсбол, гандбол, водное поло, горные лыжи, бадминтон, гольф.

– футбол, баскетбол, бейсбол, гандбол, водное поло, горные лыжи, бадминтон, гольф. 9 лет – спортивное ориентирование, конькобежный или парусный спорт, конный спорт, биатлон, бильярд, легкая атлетика.

– спортивное ориентирование, конькобежный или парусный спорт, конный спорт, биатлон, бильярд, легкая атлетика. 10 лет – велосипедный порт, бокс, самбо, дзюдо, армрестлинг, гребля, кикбоксинг, пятиборье, тяжелая атлетика.

– велосипедный порт, бокс, самбо, дзюдо, армрестлинг, гребля, кикбоксинг, пятиборье, тяжелая атлетика. 11 лет – триатлон, скалолазание, пауэрлифтинг, разные виды стрельбы, альпинизм.

– триатлон, скалолазание, пауэрлифтинг, разные виды стрельбы, альпинизм. 12 лет – хоккей, бобслей.

Выбор секции зависит от особенностей ребенка / Фото avito

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Советы для родителей

Спорт важен для развития ребенка, однако он также оказывает серьезное влияние и на психическое состояние мальчиков. Помните о воспитательном эффекте – важны лидерские качества, ответственность и самодисциплина.

С какого возраста отдавать ребенка в спорт – тоже решение родителей. Самое главное – не заставлять детей, а заинтересовать, тогда секция может быть актуальной с раннего возраста.

Обязательно учитывайте желания и увлечения ребенка – так вы сможете завлечь его к спорту и сделаете занятие интересным для него. Конечно же, решать все равно родителям, поэтому обращайте внимание на характер мальчика, его развитие, физиологию.