Вибираючи спортивну секцію для хлопчика, необхідно врахувати його вік, фізіологію і захоплення.

Які варіанти слід розглянути для дитини, розповідає Active 24.

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Види спорту та вік дитини

3 роки – плавання, танці, східні єдиноборства.

– плавання, танці, східні єдиноборства. 4 роки – ушу, гімнастика, танці.

5-6 років – фігурне катання, настільний теніс, різноманітні види гімнастики.

– фігурне катання, настільний теніс, різноманітні види гімнастики. 7 років – танці, плавання, гімнастика і акробатика, спортивний туризм, східні єдиноборства, шахи та шашки.

– танці, плавання, гімнастика і акробатика, спортивний туризм, східні єдиноборства, шахи та шашки. 8 років – футбол, баскетбол, бейсбол, гандбол, водне поло, гірські лижі, бадмінтон, гольф.

– футбол, баскетбол, бейсбол, гандбол, водне поло, гірські лижі, бадмінтон, гольф. 9 років – спортивне орієнтування, ковзанярський або вітрильний спорт, кінний спорт, біатлон, більярд, легка атлетика.

– спортивне орієнтування, ковзанярський або вітрильний спорт, кінний спорт, біатлон, більярд, легка атлетика. 10 років – велосипедний порт, бокс, самбо, дзюдо, армрестлінг, веслування, кікбоксинг, п'ятиборство, важка атлетика.

– велосипедний порт, бокс, самбо, дзюдо, армрестлінг, веслування, кікбоксинг, п'ятиборство, важка атлетика. 11 років – трыатлон, скелелазіння, пауерліфтинг, різні види стрільби, альпінізм.

– трыатлон, скелелазіння, пауерліфтинг, різні види стрільби, альпінізм. 12 років – хокей, бобслей.

Вибір секції залежить від особливостей дитини / Фото avito

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Поради для батьків

Спорт важливий для розвитку дитини, проте він також чинить серйозний вплив і на психічний стан хлопчиків. Пам'ятайте про виховний ефект – важливі лідерські якості, відповідальність і самодисципліна.

З якого віку віддавати дитину у спорт – теж рішення батьків. Найголовніше – не змушувати дітей, а зацікавити, тоді секція може бути актуальною з раннього віку.

Обов'язково враховуйте бажання і захоплення дитини – так ви зможете заманити її до спорту і зробите заняття цікавим для неї. Звичайно ж, вирішувати все одно батькам, тому звертайте увагу на характер хлопчика, його розвиток, фізіологію.