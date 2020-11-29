Спорт для дітей: в яку секцію віддати хлопчика
Вибираючи спортивну секцію для хлопчика, необхідно врахувати його вік, фізіологію і захоплення.
Які варіанти слід розглянути для дитини, розповідає Active 24.
Цікаво Який спорт потрібен дитині: корисні поради для батьків
Види спорту та вік дитини
- 3 роки – плавання, танці, східні єдиноборства.
- 4 роки – ушу, гімнастика, танці.
- 5-6 років – фігурне катання, настільний теніс, різноманітні види гімнастики.
- 7 років – танці, плавання, гімнастика і акробатика, спортивний туризм, східні єдиноборства, шахи та шашки.
- 8 років – футбол, баскетбол, бейсбол, гандбол, водне поло, гірські лижі, бадмінтон, гольф.
- 9 років – спортивне орієнтування, ковзанярський або вітрильний спорт, кінний спорт, біатлон, більярд, легка атлетика.
- 10 років – велосипедний порт, бокс, самбо, дзюдо, армрестлінг, веслування, кікбоксинг, п'ятиборство, важка атлетика.
- 11 років – трыатлон, скелелазіння, пауерліфтинг, різні види стрільби, альпінізм.
- 12 років – хокей, бобслей.
Вибір секції залежить від особливостей дитини / Фото avito
Читайте З якого віку варто привчати дитину до спорту
Поради для батьків
Спорт важливий для розвитку дитини, проте він також чинить серйозний вплив і на психічний стан хлопчиків. Пам'ятайте про виховний ефект – важливі лідерські якості, відповідальність і самодисципліна.
З якого віку віддавати дитину у спорт – теж рішення батьків. Найголовніше – не змушувати дітей, а зацікавити, тоді секція може бути актуальною з раннього віку.
Обов'язково враховуйте бажання і захоплення дитини – так ви зможете заманити її до спорту і зробите заняття цікавим для неї. Звичайно ж, вирішувати все одно батькам, тому звертайте увагу на характер хлопчика, його розвиток, фізіологію.
Поділитися новиною