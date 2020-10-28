З якого віку привчати дитину до спорту
Багато батьків хочуть, щоб їхні діти займалися спортом з раннього віку. Вибір секції найчастіше відбувається, виходячи з особистих переваг.
У якому ж віці дитину можна привчати до спорту, і які секції актуальні для найменших, розповідає Active 24.
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Коли віддати дитину на спорт
Більшість спортивних секцій приймають дітей від 3-х років. До цього періоду можна лише займатися індивідуально з тренером (наприклад, плаванням) або самостійно привчати дитину до спорту.
З 3-4 років дитина може займатися у секції під наглядом тренера. У цей вік можна розвивати гнучкість та координацію. Це може бути аеробіка, художня гімнастика, балет, теніс, акробатика, футбол.
Дитина може ходити у секцію з 3-х років / Фото Pixabay
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Чи потрібен дитині спорт у ранньому віці
У період з 3-х до 4-х років тіло дитини найбільш пластичне до розтяжки. Але, вибираючи спорт, треба враховувати, що у цьому віці кістковий скелет ще не повністю сформований, тому навантаження на хребет краще уникати.
Якщо у вас немає планів щодо професійного спортивного майбутнього дитини, то до 5-ти років їй буде достатньо рухливих ігор.
Також варто враховувати інтереси та захоплення дитини. Деякі з них хочуть і готові займатися з раннього віку навіть двома видами спорту.
Перед тим, як вибирати спортивну секцію, врахуйте особливості дитини / Фото pixabay
У якому віці починають займатися професійним спортом
- Плавання – можна займатися з грудного віку. Синхронне плавання – з 4-х років, змагання – з 8-ми років.
- Гімнастика – 3-4 роки.
- Фігурне катання – з 4-х років.
- Лижний спорт – з 5-ти років, сноуборд – 6-7 років.
- Бойові види спорту – 4-5 років.
- Командні види спорту (баскетбол, волейбол, футбол) – 4-5 років.
Всі вказані дані є приблизними, адже кожен випадок, як і кожна дитина, індивідуальний.