С какого возраста приучать ребенка к спорту
Многие родители хотят, чтобы их дети занимались спортом с раннего возраста. Выбор секции чаще всего происходит, исходя из личных предпочтений.
В каком же возрасте ребенка можно приучать к спорту, и какие секции актуальны для самых маленьких, рассказывает Active 24.
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Когда отдать ребенка на спорт
Большинство спортивных секций принимают детей от 3-х лет. К этому периоду можно только заниматься индивидуально с тренером (например, плаванием) или самостоятельно приучать ребенка к спорту.
С 3-4 лет ребенок может заниматься в секции под наблюдением тренера. В этом возрасте можно развивать гибкость и координацию. Это может быть аэробика, художественная гимнастика, балет, теннис, акробатика, футбол.
Ребенок может ходить в секцию с 3-х лет / Фото Pixabay
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Нужен ли ребенку спорт в раннем возрасте
В период с 3-х до 4-х лет тело ребенка наиболее податливо к растяжке. Но, выбирая спорт, надо учитывать, что в этом возрасте костный скелет еще не полностью сформирован, поэтому нагрузки на позвоночник лучше избегать.
Если у вас нет планов по профессиональному спортивному будущему ребенка, то до 5-ти лет ему будет достаточно подвижных игр.
Также следует учитывать интересы и увлечения ребенка. Некоторые из них хотят и готовы заниматься с раннего возраста даже двумя видами спорта.
Перед тем, как выбирать спортивную секцию, учтите особенности ребенка / Фото pixabay
В каком возрасте начинают заниматься профессиональным спортом
- Плавание – можно заниматься с грудного возраста. Синхронное плавание – с 4-х лет, соревнования – с 8-ми лет.
- Гимнастика – 3-4 года.
- Фигурное катание – с 4-х лет.
- Лыжный спорт – с 5-ти лет, сноуборд – 6-7 лет.
- Боевые виды спорта – 4-5 лет.
- Командные виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол) – 4-5 лет.
Все указанные данные являются приблизительными, так как каждый случай, как и каждый ребенок, индивидуален.