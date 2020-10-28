Многие родители хотят, чтобы их дети занимались спортом с раннего возраста. Выбор секции чаще всего происходит, исходя из личных предпочтений.

В каком же возрасте ребенка можно приучать к спорту, и какие секции актуальны для самых маленьких, рассказывает Active 24.

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Когда отдать ребенка на спорт

Большинство спортивных секций принимают детей от 3-х лет. К этому периоду можно только заниматься индивидуально с тренером (например, плаванием) или самостоятельно приучать ребенка к спорту.

С 3-4 лет ребенок может заниматься в секции под наблюдением тренера. В этом возрасте можно развивать гибкость и координацию. Это может быть аэробика, художественная гимнастика, балет, теннис, акробатика, футбол.

Ребенок может ходить в секцию с 3-х лет ​/ Фото Pixabay

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Нужен ли ребенку спорт в раннем возрасте

В период с 3-х до 4-х лет тело ребенка наиболее податливо к растяжке. Но, выбирая спорт, надо учитывать, что в этом возрасте костный скелет еще не полностью сформирован, поэтому нагрузки на позвоночник лучше избегать.

Если у вас нет планов по профессиональному спортивному будущему ребенка, то до 5-ти лет ему будет достаточно подвижных игр.

Также следует учитывать интересы и увлечения ребенка. Некоторые из них хотят и готовы заниматься с раннего возраста даже двумя видами спорта.

Перед тем, как выбирать спортивную секцию, учтите особенности ребенка / Фото pixabay

В каком возрасте начинают заниматься профессиональным спортом

Плавание – можно заниматься с грудного возраста. Синхронное плавание – с 4-х лет, соревнования – с 8-ми лет.

– можно заниматься с грудного возраста. – с 4-х лет, соревнования – с 8-ми лет. Гимнастика – 3-4 года.

– 3-4 года. Фигурное катание – с 4-х лет.

– с 4-х лет. Лыжный спорт – с 5-ти лет, сноуборд – 6-7 лет.

– с 5-ти лет, сноуборд – 6-7 лет. Боевые виды спорта – 4-5 лет.

– 4-5 лет. Командные виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол) – 4-5 лет.

Все указанные данные являются приблизительными, так как каждый случай, как и каждый ребенок, индивидуален.