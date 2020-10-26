Физическая активность полезна как для взрослых, так и для детей. Но чем лучше заниматься ребенку?

С чего начать, и как выбрать вид спорта для мальчика и девочки, рассказывает Active 24.

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С чего начать

В каждом виде спорта "карьера" начинается с разного возраста. По мнению врачей и тренеров, приобщать ребенка к спорту лучше с 2-2,5 лет. В этом возрасте ребенок может находиться в команде. Отличные варианты для старта и физического развития – плавание или акробатика.

Важно понимать, что торопиться в таком вопросе не нужно – лучше все взвесить и дождаться момента, когда ребенок сам захочет ходить в какую-то секцию. Далее следует определиться, чего вы хотите от спорта – развития или же успеха. В первом варианте подойдут любые игровые виды – они развивают выносливость, атлетизм, закаляют характер, воспитывают лидерские качества и приучают к командности и дисциплине. Во втором случае речь идет о лидерстве. Например, теннис. Это не только индивидуальные тренировки и экипировка, но и дорогие соревнования, которые, к сожалению, не всем по карману.

Плавание – один из первых видов спорта для развития ребенка / Фото zdorov-today

Важно: если вы решительно настроены сделать из ребенка чемпиона – ищите хорошего именитого тренера.

Месторасположение

Этот момент на первый взгляд кажется мелочью, однако спортивная секция – история долгоиграющая. Ребенка придется несколько лет возить на тренировки – это может надоесть как родителям, так и будущему спортсмену. Присмотрите секции где-то поближе, чтобы в пути ребенок не уставал.

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Способности

Перед тем, как отдавать ребенка на спорт, объективно оцените его способности, ведь все дети разные. Подберите для него тот вариант, который принесет ему успех и веру в себя, желание развиваться дальше. Это позволит ему полюбить спорт и ходить на занятия с удовольствием.

По словам детских тренеров, до 8 лет ребенку важен успех, который мотивирует его на дальнейшие победы.

Психологические особенности

Еще один важный момент, от которого зависит выбор спорта. Спокойным, целеустремленным и вдумчивым детям подойдут боевые искусства и гимнастика, а вот непосед лучше отдать на баскетбол, футбол, волейбол.

Оцените способности и психологические особенности вашего ребенка / Фото pinterest

Варианты

Учитывайте, что секция может не подойти ребенку по разным причинам – не понравилось, некомфортно и пр. Дайте ему выбор – подберите несколько видов спорта, из которых он сможет сам выбрать то, что ему по душе.