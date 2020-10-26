Фізична активність корисна як для дорослих, так і для дітей. Але чим краще займатися дитині?

З чого почати, і як вибрати вид спорту для хлопчика і дівчинки, розповідає 24 канал.

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З чого почати

У кожному виді спорту "кар'єра" починається з різного віку. На думку лікарів і тренерів, залучати дитину до спорту краще з 2-2,5 років. У цьому віці дитина може перебувати у команді. Відмінні варіанти для старту і фізичного розвитку – плавання або акробатика.

Важливо розуміти, що поспішати у такому питанні не потрібно – краще все зважити і дочекатися моменту, коли дитина сама захоче ходити в якусь секцію. Далі слід визначитися, чого ви хочете від спорту – розвитку або ж успіху. У першому варіанті підійдуть будь-які ігрові види – вони розвивають витривалість, атлетизм, загартовують характер, виховують лідерські якості і привчають до командності та дисципліни. У другому випадку мова йде про лідерство. Наприклад, теніс. Це не лише індивідуальні тренування та форма, а й дорогі змагання, які, на жаль, не всім по кишені.

Плавання – один з перших видів спорту для розвитку дитини​ / Фото zdorov-today

Важливо: якщо ви рішуче налаштовані зробити з дитини чемпіона – шукайте хорошого іменитого тренера.​

Місцерозташування

Цей момент на перший погляд здається дрібницею, проте спортивна секція – історія довгограюча. Дитину доведеться кілька років возити на тренування – це може набриднути як батькам, так і майбутньому спортсмену. Придивіться секції десь ближче, щоб у дорозі дитина не втомлювалася.

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Здібності

Перед тим, як віддавати дитину на спорт, об'єктивно оціните її здібності, адже всі діти різні. Підберіть для нього той варіант, який принесе їй успіх і віру в себе, бажання розвиватися далі. Це дозволить їй полюбити спорт і ходити на заняття з задоволенням.

За словами дитячих тренерів, до 8 років дитині важливий успіх, який мотивує її на подальші перемоги.​

Психологічні особливості

Ще один важливий момент, від якого залежить вибір спорту. Спокійним, цілеспрямованим і вдумливим дітям підійдуть бойові мистецтва і гімнастика, а ось непосид краще віддати на баскетбол, футбол, волейбол.

Оцініть здібності і психологічні особливості вашої дитини / Фото pinterest

Варіанти

Враховуйте, що секція може не підійти дитині з різних причин – не сподобалося, некомфортно і ін. Дайте їй вибір – підберіть кілька видів спорту, з яких вона зможе вибрати те, що їй до душі.