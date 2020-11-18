Что даст вашей спине ночлег на твердом полу? Будет ли такой эксперимент полезным для организма, читайте в нашем материале.

Про эксперимент спанья на полу рассказывает ресурс Championat .

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Как правильно спать

Хотя блогеры ради эксперимента спят на голом полу, мы советуем воспользоваться карематом или толстым пледом. Так вы защитите себя от сквозняков и холода.



Вариант для сна на полу / Фото A rtemfilippov

Сверху застелите спальное место простыней для соблюдения гигиены. Подушку лучше не использовать – ведь тогда сон на полу нельзя считать полноценным.

А вот одеяло берите обязательно – без него уснуть будет непросто.

Сложный, но действенный вариант – спать на спине . Именно так вы сможете почувствовать полноценный эффект от сна на полу. Сначала будет трудно, но потом, когда тело привыкнет, вы почувствуете, как позвоночник выравнивается и расслабляется .

Что говорят врачи

Экстремальный сон подходит не всем. Перед тем, как начать эксперимент, проконсультируйтесь с врачом .

Врачи утверждают, что сон на умеренно жесткой поверхности полезен для здоровья. Он нормализует кровообращение, снимает спазмы мышц. Вместе с тем слишком твердая поверхность может нарушать естественные изгибы позвоночника.



Сон на полу подходит не всем / Фото freepik.com

Лучше не вдаваться в крайности – спите на полу изредка , когда хотите распрямить спину. Или подберите на кровать умеренно жесткий матрас .

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Полезный вариант сна на полу / Фото zen.yandex

Эффект после 30 дней сна на полу