Суровый эксперимент: что будет, если 30 дней спать на полу
Что даст вашей спине ночлег на твердом полу? Будет ли такой эксперимент полезным для организма, читайте в нашем материале.
Про эксперимент спанья на полу рассказывает ресурс Championat.
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Как правильно спать
Хотя блогеры ради эксперимента спят на голом полу, мы советуем воспользоваться карематом или толстым пледом. Так вы защитите себя от сквозняков и холода.
Вариант для сна на полу / Фото Artemfilippov
Сверху застелите спальное место простыней для соблюдения гигиены. Подушку лучше не использовать – ведь тогда сон на полу нельзя считать полноценным.
А вот одеяло берите обязательно – без него уснуть будет непросто.
Сложный, но действенный вариант – спать на спине. Именно так вы сможете почувствовать полноценный эффект от сна на полу. Сначала будет трудно, но потом, когда тело привыкнет, вы почувствуете, как позвоночник выравнивается и расслабляется.
Что говорят врачи
Экстремальный сон подходит не всем. Перед тем, как начать эксперимент, проконсультируйтесь с врачом.
Врачи утверждают, что сон на умеренно жесткой поверхности полезен для здоровья. Он нормализует кровообращение, снимает спазмы мышц. Вместе с тем слишком твердая поверхность может нарушать естественные изгибы позвоночника.
Сон на полу подходит не всем / Фото freepik.com
Лучше не вдаваться в крайности – спите на полу изредка, когда хотите распрямить спину. Или подберите на кровать умеренно жесткий матрас.
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Полезный вариант сна на полу / Фото zen.yandex
Эффект после 30 дней сна на полу
- После такого сна вам легче просыпаться. Сон на полу точно не способствует тому, чтобы нежиться в постели. Поэтому вы встаете, когда выспались, и начинаете новый день.
- Вам просто держать спину ровной. В течение дня мы привыкли сутулиться и держать спину под разными нездоровыми углами. Сон на полу способствует тому, что мышцы хорошо запоминают естественное положение спины.
- Вы расслабляете мышцы. Существует мнение, что мягкие матрасы только имитируют расслабление, а на самом деле на них вы напрягаете спину всю ночь. Во время сна на полу вам придется научиться расслабляться полностью, чтобы уснуть.
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