Суворий експеримент: що буде, якщо 30 днів спати на підлозі
Що дасть вашій спині ночівля на твердій підлозі? Чи буде такий експеримент корисним для організму, читайте у нашому матеріалі.
Про експеримент зі сну на підлозі розповідає ресурс Championat.
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Як правильно спати
Хоча блогери заради експерименту сплять на голій підлозі, ми радимо скористатися кариматом або товстим пледом. Так ви захистите себе від протягів і холоду.
Варіант для сну на підлозі / Фото Artemfilippov
Зверху застеліть спальне місце простирадлом для дотримання гігієни. Подушку краще не використовувати – адже тоді сон на підлозі не можна вважати повноцінним.
А ось ковдру беріть обов'язково – без неї заснути буде непросто.
Найскладніший, але дієвий варіант – спати на спині. Саме так ви зможете відчути повноцінний ефект від сну на підлозі. Спочатку буде важко, але згодом, коли тіло звикне, ви відчуєте, як хребет вирівнюється і розслабляється.
Що кажуть лікарі
Екстремальний сон підходить не всім. Перед тим, як почати експеримент, проконсультуйтеся з лікарем.
Лікарі стверджують, що сон на помірно жорсткій поверхні корисний для здоров'я. Він нормалізує кровообіг, знімає спазми м'язів. Разом з тим, надто тверда поверхня може порушувати природні вигини хребта.
Сон на підлозі підходить не всім / Фото freepik.com
Краще не вдаватися у крайності – спіть на підлозі зрідка, коли хочете розпрямити спину. Або ж підберіть на своє ліжко помірно жорсткий матрац.
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Корисний варіант сну на підлозі / Фото zen.yandex
Ефект після 30 днів сну на підлозі
- Після такого сну вам легше прокидатися. Постіль на підлозі точно не сприяє тому, щоб ніжитися у ліжку. Тому ви встаєте, коли виспалися, й починаєте новий день.
- Вам просто тримати спину рівною. Протягом дня ми звикли сутулитися і тримати спину під різними нездоровими кутами. Сон на підлозі сприяє тому, що м'язи добре запам'ятовують природне положення спини.
- Ви розслаблюєте м'язи. Існує думка, що м'які матраци тільки імітують розслаблення, а насправді на них ви напружуєте спину всю ніч. Під час сну на підлозі вам доведеться навчитися розслаблюватися повністю, аби заснути.
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