Що дасть вашій спині ночівля на твердій підлозі? Чи буде такий експеримент корисним для організму, читайте у нашому матеріалі.

Про експеримент зі сну на підлозі розповідає ресурс Championat.

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Як правильно спати

Хоча блогери заради експерименту сплять на голій підлозі, ми радимо скористатися кариматом або товстим пледом. Так ви захистите себе від протягів і холоду.



Варіант для сну на підлозі / Фото Artemfilippov

Зверху застеліть спальне місце простирадлом для дотримання гігієни. Подушку краще не використовувати – адже тоді сон на підлозі не можна вважати повноцінним.

А ось ковдру беріть обов'язково – без неї заснути буде непросто.

Найскладніший, але дієвий варіант – спати на спині. Саме так ви зможете відчути повноцінний ефект від сну на підлозі. Спочатку буде важко, але згодом, коли тіло звикне, ви відчуєте, як хребет вирівнюється і розслабляється.

Що кажуть лікарі

Екстремальний сон підходить не всім. Перед тим, як почати експеримент, проконсультуйтеся з лікарем.

Лікарі стверджують, що сон на помірно жорсткій поверхні корисний для здоров'я. Він нормалізує кровообіг, знімає спазми м'язів. Разом з тим, надто тверда поверхня може порушувати природні вигини хребта.



Сон на підлозі підходить не всім / Фото freepik.com

Краще не вдаватися у крайності – спіть на підлозі зрідка, коли хочете розпрямити спину. Або ж підберіть на своє ліжко помірно жорсткий матрац.

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Корисний варіант сну на підлозі / Фото zen.yandex

Ефект після 30 днів сну на підлозі