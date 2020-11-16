Планка – вправа для тих, хто не має часу на відвідини тренажерного залу. Вона навантажує різні групи м'язів і дає змогу швидко та ефективно привести тіло в тонус.

Про особливості виконання популярної вправи повідомляє Active 24.

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Користь планки

Планка – одна з найбільш популярних вправ. Вона змушує працювати різні групи м'язів. Для виконання планки не потрібно жодного інвентарю – її можна робити будь-де.



Класичне виконання планки / Фото Fitseven

Під час планки ви тренуєте прес, прямий м'яз живота, прямий м'яз стегна, великий грудний м'яз, дельтовидний і ромбовидний м'язи, сідниці тощо.

Зважайте, що заняття планкою не допомагають схуднути. Вони тренують витривалість та роботу м'язів.



Планка популярна як серед спортсменів, так і серед новачків / Фото blog.pokupon

Як правильно стояти в планці

Розмістіть тіло паралельно до підлоги, впирайтеся у лікті й ступні. Напружуйте стегна і прес. Не треба навантажувати тільки руки, як під час віджимань. Не прогинайтеся у спині, тримайте її рівно. Кисті рук або лікті, залежно від виду планки, повинні бути чітко під плечовими суглобами. Стегна повинні перебувати на одному рівні зі спиною. Не напружуйте голову й шию – тримайте їх прямо, але не вигинайте. Найкраще – дивитися в підлогу. Дихайте рівномірно. При фізичних навантаженнях часто хочеться затримувати дихання. Однак це неправильно – дихайте вільно й глибоко.

Скільки потрібно стояти в планці

Фахівці радять починати з коротких інтервалів: наприклад, зробити три підходи по 10 секунд.

Також можна стояти в планці на витривалість: стільки, скільки витримує тіло. Зазвичай новачкам вдається простояти хвилину-півтори. Пробуйте стояти щоразу довше.

Види планок

Існує чимало різних варіацій того, як можна виконувати планку. Ми пропонуємо 5 найпопулярніших.

Планка з опорою на витягнуті руки



Планка на витягнутих руках розвиває м'язи спини / Фото blog.pokupon

На відміну від стандартної стійки на ліктях, тут потрібно утримувати тіло на витягнутих руках. Стежте, щоб руки були прямими та стояли точно під плечовими суглобами.

Складніший варіант: станьте в планку на ліктях. По черзі випрямляйте руки, переходячи в стійку на руках. Знову поверніться в планку на ліктях.

Бічна планка з витягнутою рукою



У бічній планці складно втримати рівновагу / Фото blog.pokupon

У цій планці є дві точки опори: рука й нога. Верхню, вільну руку витягніть догори – так ви будете напружувати більше м'язів, щоб тримати баланс.

Планка Тома Круза



Планку Тома Круза непросто виконати / Фото mport.ua

Починайте з класичної планки. Повільно розставляйте руки й ноги якомога ширше, щоб тіло опинялося над самою підлогою.

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Планка з поворотами вбік



Планка з поворотами потребує регулярних тренувань / Фото zen.yandex

Виконайте стандартну планку. Повільно повертайте таз вліво та вправо, тягніть його до підлоги. Така вправа чудово тренує м'язи пресу, стегон і сідниць.

Планка з опорою на одну руку



Планка на одній руці покращує поставу / Фото Powerskater

Виконайте стійку на ліктях. Повільно відірвіть одну руку від підлоги й витягніть вздовж тіла. Таку планку можна виконати після регулярних тренувань.

Перегляньте відео, як правильно робити планку: