Планка – упражнение для тех, кто не имеет времени на посещение тренажерного зала. Она нагружает разные группы мышц и позволяет быстро и эффективно привести тело в тонус.

Об особенностях выполнения популярного упражнения сообщает Active 24.

Полезно: Вашим ногам будут завидовать: тренировки для красивых мышц

Польза планки

Планка – одно из самых популярных упражнений. Она заставляет работать разные группы мышц . Для выполнения планки не нужно ни инвентаря – ее можно делать где угодно.



Классическое исполнение планки / Фото Fitseven

Во время планки вы тренируете пресс , прямую мышцу живота, прямую мышцу бедра, большую грудную мышцу, дельтовидную и ромбовидную мышцы, ягодицы и тому подобное.

Учитывайте, что занятия планкой не помогают похудеть . Они тренируют выносливость и работу мышц.



Планка популярна как среди спортсменов, так и среди новичков / Фото blog.pokupon

Как правильно стоять в планке

Разместите тело параллельно полу, упирайтесь на локти и ступни. Напрягайте ноги и пресс. Не надо нагружать только руки, как во время отжиманий. Не прогибайтесь в спине, держите ее ровно. Кисти рук или локти, в зависимости от вида планки, должны быть четко под плечевыми суставами. Бедра должны находиться на одном уровне со спиной. Не напрягайте голову и шею – держите их прямо, но не выгибайте. Лучше всего – смотреть в пол. Дышите равномерно. При физических нагрузках часто хочется задерживать дыхание. Однако это неправильно – дышите свободно и глубоко.

Сколько нужно стоять в планке

Специалисты советуют начинать с коротких интервалов : например, сделать три подхода по 10 секунд.

Также можно стоять в планке на выносливость : столько, сколько выдерживает тело. Обычно новичкам удается простоять минуту-полторы. Пробуйте стоять каждый раз дольше.

Виды планок

Существует множество различных вариаций того, как можно выполнять планку. Мы предлагаем 5 самых популярных .

Планка с опорой на вытянутые руки



Планка на вытянутых руках развивает мышцы спины / Фото blog.pokupon

В отличие от стандартной стойки на локтях, здесь нужно удерживать тело на вытянутых руках . Следите, чтобы руки были прямыми и стояли точно под плечевыми суставами.

Более сложный вариант: станьте в планку на локтях. Поочередно выпрямляйте руки, переходя в стойку на руках. Снова вернитесь в планку на локтях.

Боковая планка с вытянутой рукой



В боковой планке сложно удержать равновесие / Фото blog.pokupon

В этой планке есть две точки опоры : рука и нога. Верхнюю, свободную руку вытяните вверх – так вы будете напрягать больше мышц, чтобы держать баланс.

Планка Тома Круза



Планку Тома Круза непросто выполнить / Фото mport.ua

Начинайте с классической планки. Медленно расставляйте руки и ноги как можно шире, чтобы тело оказывалось над самым полом.

Актуально: Пресс будет гореть огнем: лучшие упражнения для идеального живота

Планка с поворотами в сторону



Планка с поворотами требует регулярных тренировок / Фото zen.yandex

Выполните стандартную планку. Медленно поворачивайте таз влево и вправо , направляйте его к полу. Такое упражнение отлично тренирует мышцы пресса, бедер и ягодиц.

Планка с опорой на одну руку



Планка на одной руке улучшает осанку / Фото Powerskater

Выполните стойку на локтях. Медленно оторвите одну руку от пола и вытяните вдоль тела . Такую планку можно выполнить после регулярных тренировок.