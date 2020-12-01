Сноутюбинг: зимнее спортивное развлечение для детей и взрослых
Все больше украинцев увлекаются относительно новым видом зимних развлечений – сноутюбингом. Этот вид активности не требует особой спортивной подготовки и позволяет проводить время интересно и с пользой.
Про особенности сноутюбинга сообщает Active 24.
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Для сноутюбинга не требуются специальные навыки / Фото Unsplash
Что такое сноутюбинг
Сноутюбинг – это популярный зимний вид спорта и развлечений. Обычно сноутюбингом занимаются на специально подготовленных трассах. Человек лежит на спине на надувных санках. Их также называют ватрушками или таблетками для снега.
Что для этого нужно
Для сноутюбинга вам понадобится горка, надувные санки, и, конечно, снег.
Сегодня существует большой ассортимент надувных санок – их можно приобрести и наслаждаться этим развлечением когда угодно. Также существуют специальные парки, где есть отдельные трассы для сноутюбинга. Ватрушки там можно брать напрокат.
Сноутюбинг подходит для всей семьи / Фото oxot1.info
Одежда для сноутюбинга
Для того чтобы зимнее развлечение принесло вам удовольствие, нужно тщательно подобрать одежду. Обязательно наденьте термобелье, теплую кофту, лучше флисовую. Для сноутюбинга идеально подходят лыжные костюмы.
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Можно ли детям
Кататься на надувных санках под присмотром взрослых могут дети от 3 лет.
Стоимость катания
На разных курортах и в экстрим парках цены могут колебаться. Обычно час катания стоит от 120 гривен.
Для удобства лучше надевать лыжный костюм или спортивную одежду / Фото Unsplash
Где можно найти парки для катания
В Украине можно наслаждаться сноутюбингом на курортах в Карпатах, а также во Львовской, Винницкой и Черновицкой областях. Ищите горки для сноутюбинга и в своем городе.
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