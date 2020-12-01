Все больше украинцев увлекаются относительно новым видом зимних развлечений – сноутюбингом. Этот вид активности не требует особой спортивной подготовки и позволяет проводить время интересно и с пользой.

Про особенности сноутюбинга сообщает Active 24 .

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Для сноутюбинга не требуются специальные навыки / Фото Unsplash

Что такое сноутюбинг

Сноутюбинг – это популярный зимний вид спорта и развлечений . Обычно сноутюбингом занимаются на специально подготовленных трассах. Человек лежит на спине на надувных санках. Их также называют ватрушками или таблетками для снега .

Что для этого нужно

Для сноутюбинга вам понадобится горка, надувные санки, и, конечно, снег .

Сегодня существует большой ассортимент надувных санок – их можно приобрести и наслаждаться этим развлечением когда угодно. Также существуют специальные парки, где есть отдельные трассы для сноутюбинга. Ватрушки там можно брать напрокат.



Сноутюбинг подходит для всей семьи / Фото oxot1.info

Одежда для сноутюбинга

Для того чтобы зимнее развлечение принесло вам удовольствие, нужно тщательно подобрать одежду . Обязательно наденьте термобелье, теплую кофту, лучше флисовую . Для сноутюбинга идеально подходят лыжные костюмы.

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Можно ли детям

Кататься на надувных санках под присмотром взрослых могут дети от 3 лет .

Стоимость катания

На разных курортах и в экстрим парках цены могут колебаться . Обычно час катания стоит от 120 гривен .



Для удобства лучше надевать лыжный костюм или спортивную одежду / Фото Unsplash

Где можно найти парки для катания