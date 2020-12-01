Усе більше українців захоплюються відносно новим видом зимових розваг – сноутюбінгом. Цей вид активності не потребує особливої спортивної підготовки та дозволяє проводити час цікаво і з користю.

Про особливості сноутюбінгу повідомляє Active 24.

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Для сноутюбінгу не потрібні спеціальні навички / Фото Unsplash

Що таке сноутюбінг

Сноутюбінг – це популярний зимовий вид спорту і розваг. Зазвичай сноутюбінгом займаються на спеціально підготовлених трасах. Людина лежить на спині на надувних санках. Їх також називають ватрушкою або таблеткою для снігу.

Що для цього потрібно

Для сноутюбінгу вам знадобиться гірка, надувні санки, і, звісно, сніг.

Сьогодні існує чималий асортимент надувних санок – їх можна придбати і насолоджуватися цією розвагою будь-коли. Також існують спеціальні парки, де є окремі траси для сноутюбінгу. Ватрушки там можна брати напрокат.



Сноутюбінг підходить для всієї родини / Фото oxot1.info

Одяг для сноутюбінгу

Для того, щоб зимова розвага принесла вам насолоду, потрібно ретельно підібрати одяг. Обовязково одягніть термобілизну, теплу кофту, краще флісову. Для сноутюбінгу ідеально підходять лижні костюми.

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Чи можна дітям

Кататися на надувних санках під наглядом дорослих можуть діти від 3 років.

Вартість катання

На різних курортах і в екстрим-парках ціни можуть коливатися. Зазвичай година катання коштує від 120 гривень.



Для зручності краще одягати лижний костюм або спортивний одяг / Фото Unsplash

Де можна знайти парки для катання

В Україні можна насолоджуватися сноутюбінгом на курортах у Карпатах, Львівській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Шукайте гірки для сноутюбінгу і в своєму місті.