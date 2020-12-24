Калькулятор кофеина появился в сети: посчитайте, сколько кофе вам можно пить в течение дня
Если вы кофеман, советуем непременно посчитать свою дневную норму этого напитка. Кофейный калькулятор поможет понять, какая порция кофеина безопасна для вас.
Посчитать, сколько кофе в день пить безопасно именно для вашего для здоровья, можно на специальном сайте Caffeine informer.
Оригинальное объяснение: Почему зимой хочется сладкого: названы две основные причины
Для хорошего самочувствия нужно употреблять умеренное количество кофе / Фото Unsplash
Принцип работы прост: вы вводите свой вес и ту разновидность кофе, которую употребляете чаще всего. Также калькулятор учитывает вашу чувствительность к кофе: она может быть от слабой до высокой.
Калькулятор сообщает вам, сколько чашек напитка можно употреблять без вреда для здоровья. Например, если вы весите 75 килограммов и пьете американо, вам можно употреблять до 3 чашек этого напитка в день. Согласитесь, неплохой результат.
Калькулятор учитывает ваш вес и чувствительность к кофе / Фото Unsplash
За раз специалисты рекомендуют употреблять не более 200 миллилитров кофе.
Важно: Нужно ли есть перед тренировкой: названы аргументы
Также калькулятор предупреждает о смертельной дозе кофе. Для человека весом 75 килограммов, который пьет американо, такой порцией станут 73 чашки напитка.
Кофе лучше употреблять только совершеннолетним людям / Фото Unsplash
Эти рекомендации касаются людей старше 18 лет.
Поделиться новостью