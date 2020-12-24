Если вы кофеман, советуем непременно посчитать свою дневную норму этого напитка. Кофейный калькулятор поможет понять, какая порция кофеина безопасна для вас.

Посчитать, сколько кофе в день пить безопасно именно для вашего для здоровья, можно на специальном сайте Caffeine informer .

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Для хорошего самочувствия нужно употреблять умеренное количество кофе / Фото Unsplash

Принцип работы прост: вы вводите свой вес и ту разновидность кофе, которую употребляете чаще всего. Также калькулятор учитывает вашу чувствительность к кофе: она может быть от слабой до высокой.

Калькулятор сообщает вам, сколько чашек напитка можно употреблять без вреда для здоровья. Например, если вы весите 75 килограммов и пьете американо, вам можно употреблять до 3 чашек этого напитка в день. Согласитесь, неплохой результат.



Калькулятор учитывает ваш вес и чувствительность к кофе / Фото Unsplash

За раз специалисты рекомендуют употреблять не более 200 миллилитров кофе.

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Также калькулятор предупреждает о смертельной дозе кофе. Для человека весом 75 килограммов, который пьет американо, такой порцией станут 73 чашки напитка.



Кофе лучше употреблять только совершеннолетним людям / Фото Unsplash