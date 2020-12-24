Калькулятор кофеїну з'явився у мережі: порахуйте, скільки кави вам можна пити протягом дня
Якщо ви кавоман, радимо неодмінно порахувати свою денну норму цього напою. Кавовий калькулятор допоможе зрозуміти, яка порція кофеїну є безпечною саме для вас.
Порахувати, скільки кави на день пити безпечно саме для вашого для здоров'я, можна на спеціальному сайті Caffeine informer.
Оригінальне пояснення: Чому взимку хочеться солодкого: названі дві головні причини
Для хорошого самопочуття потрібно вживати помірну кількість кави / Фото Unsplash
Принцип роботи простий: ви вводите свою вагу і той різновид кави, який вживаєте найчастіше. Також калькулятор враховує вашу чутливість до кави: вона може бути від слабкої до високої.
Калькулятор повідомляє вам, скільки чашок напою можна вживати без шкоди для здоров'я. Наприклад, якщо ви важите 75 кілограмів і п'єте американо, вам можна вживати до 3 чашок цього напою щодня. Погодьтеся, непоганий результат.
Калькулятор враховує вашу вагу і чутливість до кави / Фото Unsplash
За раз фахівці рекомендують вживати не більше 200 мілілітрів кави.
Важливо: Чи потрібно їсти перед тренуванням: названо аргументи
Також калькулятор попереджає про смертельну дозу кави. Для людини вагою 75 кілограмів, яка п'є американо, такою порцією стануть 73 чашки напою.
Каву краще вживати тільки повнолітнім людям / Фото Unsplash
Ці рекомендації стосуються людей старше 18 років.
Поділитися новиною