Якщо ви кавоман, радимо неодмінно порахувати свою денну норму цього напою. Кавовий калькулятор допоможе зрозуміти, яка порція кофеїну є безпечною саме для вас.

Порахувати, скільки кави на день пити безпечно саме для вашого для здоров'я, можна на спеціальному сайті Caffeine informer.

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Для хорошого самопочуття потрібно вживати помірну кількість кави / Фото Unsplash

Принцип роботи простий: ви вводите свою вагу і той різновид кави, який вживаєте найчастіше. Також калькулятор враховує вашу чутливість до кави: вона може бути від слабкої до високої.

Калькулятор повідомляє вам, скільки чашок напою можна вживати без шкоди для здоров'я. Наприклад, якщо ви важите 75 кілограмів і п'єте американо, вам можна вживати до 3 чашок цього напою щодня. Погодьтеся, непоганий результат.



Калькулятор враховує вашу вагу і чутливість до кави / Фото Unsplash

За раз фахівці рекомендують вживати не більше 200 мілілітрів кави.

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Також калькулятор попереджає про смертельну дозу кави. Для людини вагою 75 кілограмів, яка п'є американо, такою порцією стануть 73 чашки напою.



Каву краще вживати тільки повнолітнім людям / Фото Unsplash

Ці рекомендації стосуються людей старше 18 років.