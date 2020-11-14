Силовые тренировки благотворно влияют на организм человека, противодействуют старению мышц, поддерживают уровень необходимых гормонов.

Поднятие тяжестей также имеет массу других преимуществ, пояснил известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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Люди, не выполняющие силовые упражнения, теряют 40% своей мышечной массы между 20 и 80 годами. Почти половину всей своей метаболически активной ткани люди про**рают из-за банальной лени! Или невежества. А потом удивляются откуда у них куча проблем со здоровьем! – отметил Гречанюк.

Зачем нужны силовые тренировки и как они влияют на организм человека

По словам Гречанюка, силовые упражнения поддерживают уровни анаболических гормонов (тестостерон, гормон роста и ДГЭА), которые укрепляют тело человека. Кроме того, они позволяют дольше сохранить молодость и активность.

Силовые тренировки полезны для организма / Фото championat

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По данным исследований, силовые тренировки два раза в неделю на протяжении 3-х месяцев позволяют повысить уровень тестостерона у 52-летних мужчин до средней нормы 30-летних.

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