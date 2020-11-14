Силові тренування благотворно впливають на організм людини, протидіють старінню м'язів, підтримують рівень необхідних гормонів.

Підняття тягарів також має масу інших переваг, пояснив відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.

Цікаво Проста розминка: ТОП вправ, без яких не обійтися на тренуванні

Люди, які не виконують силові вправи, втрачають 40% своєї м'язової маси між 20 і 80 роками. Майже половину всієї своєї метаболічно активної тканини люди про**рають через банальну лінь! Або невігластво. А потім дивуються, звідки у них купа проблем зі здоров'ям! – зазначив Гречанюк.

Навіщо потрібні силові тренування і як вони впливають на організм людини

За словами Гречанюка, силові вправи підтримують рівні анаболічних гормонів (тестостерон, гормон росту і ДГЕА), які зміцнюють тіло людини. Крім того, вони дозволяють довше зберегти молодість і активність.

Силові тренування корисні для організму​ / Фото championat

​Читайте Спалюємо жир: 5 ефективних "гарячих" вправ

За даними досліджень, силові тренування двічі на тиждень протягом 3-х місяців дозволяють підвищити рівень тестостерону у 52-річних чоловіків до середньої норми 30-річних.

Також подібні навантаження: