Навіщо потрібні силові тренування: названі важливі аргументи
Силові тренування благотворно впливають на організм людини, протидіють старінню м'язів, підтримують рівень необхідних гормонів.
Підняття тягарів також має масу інших переваг, пояснив відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.
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Люди, які не виконують силові вправи, втрачають 40% своєї м'язової маси між 20 і 80 роками. Майже половину всієї своєї метаболічно активної тканини люди про**рають через банальну лінь! Або невігластво. А потім дивуються, звідки у них купа проблем зі здоров'ям! – зазначив Гречанюк.
Навіщо потрібні силові тренування і як вони впливають на організм людини
За словами Гречанюка, силові вправи підтримують рівні анаболічних гормонів (тестостерон, гормон росту і ДГЕА), які зміцнюють тіло людини. Крім того, вони дозволяють довше зберегти молодість і активність.
Силові тренування корисні для організму / Фото championat
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За даними досліджень, силові тренування двічі на тиждень протягом 3-х місяців дозволяють підвищити рівень тестостерону у 52-річних чоловіків до середньої норми 30-річних.
Також подібні навантаження:
- не дозволяють м'язам зіткнутися з віковим витончення;
- сприяють поліпшенню самопочуття;
- покращують зовнішній вигляд як чоловіків, так і жінок;
- прискорюють обмін речовин і спалюють зайві калорії, навіть коли ви нічого не робите;
- збільшують кісткову масу;
- знижують ризик розвитку остеопорозу. ⠀
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