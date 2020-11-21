Силовые тренировки делают и мужчины, и женщины, как в тренажерном зале, так и в домашних условиях. В связи с популярностью таких упражнений, о них ходит множество слухов.

Какие мифы наиболее часто встречаются среди спортсменов и не только, рассказывает Active 24.

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Хочешь похудеть – не ешь после силовых тренировок

Во время тренировки в зале человек тратит в среднем около 300-500 Ккал. Любой организм после траты энергии стремится ее восполнить. Поэтому если ничего не есть после качественного занятия, организм воспримет это как сигнал тревоги и при каждом подобном случае будет запасаться жиром на черный день.

Чтобы убрать жир на животе – достаточно упражнений на пресс

Для того чтобы избавиться от жировых отложений, необходимо выполнять 2 условия:

постоянные физические нагрузки;

незначительное недоедание (10-15%).

Если создать организму правильные условия, то жир будет сжигаться равномерно по всему телу. Не бывает такого, что жир уходит только в одном месте.

Хочу подкачать руки, поэтому ногами заниматься не буду

Человеческий организм – одно целое. Если вы хотите на 1 см увеличить объем бицепса, понадобится прибавить 3-4 кг мышц. Для этого также важно сбалансированное питание.

Нельзя локально избавиться от жира / Фото fitnavigator

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Хочу одновременно убрать жир и подкачать мышцы

Увеличение мышц в объеме – анаболический процесс, который связан с построением тела (когда из простых веществ синтезируются сложные).

Сжигание жира – процесс катаболический, и связан он с разрушением тела (сложные вещества разрушаются до более простых).

Оба процесса абсолютно разные, и одновременно протекать не могут. То есть организм либо расщепляет жиры, либо наращивает мышцы. Важный нюанс: в этом правиле существуют исключения, однако они возможны только при употреблении анаболических стероидов.

"Железо" похудеть не поможет

Здесь важно понимать, что со штангами и гантелями можно не только тренировать силу, но и заниматься аэробикой. Берите меньше веса, но делайте упор на интенсивность, продолжительность и количество повторов. Таким образом, с помощью силовой аэробики, можно избавиться от лишнего веса.