Силові тренування роблять і чоловіки, і жінки, як e тренажерному залі, так і в домашніх умовах. У зв'язку з популярністю таких вправ, про них ходить безліч чуток.

Які міфи найбільш часто зустрічаються серед спортсменів і не тільки, розповідає Active 24.

Читайте Які бувають тренування: види і їх особливості

Хочеш схуднути – не їж після силових тренувань

Під час тренування у залі людина витрачає в середньому близько 300-500 Ккал. Будь-який організм після витрати енергії прагне її заповнити. Тому якщо нічого не їсти після якісного заняття, організм сприйме це як сигнал тривоги і при кожному подібному випадку запасатиметься жиром на чорний день.

Щоб прибрати жир на животі – достатньо вправ на прес

Для того щоб позбутися від жирових відкладень, необхідно виконувати 2 умови:

постійні фізичні навантаження;

незначне недоїдання (10-15%).

Якщо створити організму правильні умови, то жир буде спалюватися рівномірно по всьому тілу. Не буває такого, що жир зникає тільки в одному місці.

Хочу підкачати руки, тому ногами займатися не буду

Людський організм – одне ціле. Якщо ви хочете на 1 см збільшити об'єм біцепса, знадобиться додати 3-4 кг м'язів. Для цього також важливо збалансоване харчування.

Не можна локально позбутися жиру / Фото fitnavigator​

Цікаво Навіщо потрібні силові тренування: названі важливі аргументи

Хочу одночасно прибрати жир і підкачати м'язи

Збільшення м'язів в об'ємі – анаболічний процес, який пов'язаний з побудовою тіла (коли з простих речовин синтезуються складні).

Спалювання жиру – процес катаболічний, і пов'язаний він з руйнуванням тіла (складні речовини руйнуються до більш простих).

Обидва процеси абсолютно різні, і одночасно протікати не можуть. Тобто організм або розщеплює жири, або нарощує м'язи. Важливий нюанс: у цьому правилі є винятки, проте вони можливі лише при вживанні анаболічних стероїдів.

"Залізо" схуднути не допоможе

Тут важливо розуміти, що зі штангами і гантелями можна не тільки тренувати силу, але і займатися аеробікою. Беріть менше ваги, але робіть упор на інтенсивність, тривалість і кількість повторів. Таким чином, за допомогою силової аеробіки, можна позбутися зайвої ваги.