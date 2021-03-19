Весна – идеальное время, чтобы заняться собой. Верх тела – та зона, которая требует особого внимания, однако сделать ее идеальной можно даже дома.

Упражнения на верх тела, которые можно выполнять в домашних условиях, показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

Интересно Это не сделает вам талию: фитнес-тренер показала грубые ошибки девушек

3 силовых упражнения на укрепление верха тела. Стелите коврик. Возьмите гантели (их можно заменить бутылочками с водой). Открывайте видео и делайте вместе со мной,

– отметила Медушкина.

Из чего состоит тренировка

1. Карманная тяга с пола

Это упражнение позволяет проработать широчайшие мышцы спины, трапецию, заднюю поверхность плеча и бицепс. Также оно стимулирует мышцы брюшного пресса. Делаем 3 подхода по 20 раз для каждой руки.

2. Классические отжимания от пола

Упражнение поможет проработать большую грудную мышцу, переднюю поверхность плеча, трицепс, локтевую мышцу и стимулирует мышцы брюшного пресса. Выполняем 3 подхода по 10-15 раз.

Правильные упражнения позволят сделать красивое тело / krasotulya

Читайте также Как тренироваться с больными коленями: безопасные упражнения

3. Статико-динамическое напряжение пресса в положении перевернутой лодочки

Упражнение позволяет проработать все мышцы брюшного пресса, поверхностные и глубокие, медленные и быстрые мышечные волокна, а также мышцы кора по поверхности талии и бедер. Делаем 3 подхода по 20-30 секунд на каждую сторону.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: