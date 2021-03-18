Это не сделает вам талию: фитнес-тренер показала грубые ошибки девушек
В погоне за мечтой иметь хорошую фигуру и тонкую талию множество девушек делает ошибки. Некоторые из них мешают похудению.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Как получить стройное тело, а что наоборот никогда не поможет дойти к цели – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Важные нюансы для "создания" талии
- Жир не сжигается локально. Это значит, что выполняя наклоны с гантелями, например, нельзя заставить плавиться жир на животе. По словам Самойловой, подобные упражнения могут только расширить талию, ведь косые мышцы живота станут более объемными.
- Талия – это о питании. Чем меньше общий процент подкожного жира в организме – тем ярче выраженной будет талия. А делается это за счет дефицита калорий. То есть, чтобы прорисовать талию, нужно просто похудеть,
– рассказала фитнес-тренер.
- Талия – это генетика: ширина ребер и тазовых костей, расстояние между ними, строение корпуса, эпигастральный угол (между нижними ребрами)… Самойлова уточнила, что если у девушки фигура типа "прямоугольник", то она никогда не будет такой, как у "песочных часов".
Невозможно убрать жир только на животе / Фото Pixabay
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- Есть и худенькие девушки без талии. Для того чтобы сделать ее тонкой, им придется работать над пропорциями фигуры, тренировать мышцы спины, бедер и ягодиц. Как отметила тренер: "чем шире спина – тем визуально уже талия".
Это не сделает вам талию. На видео продемонстрировано то, что чаще всего девушки делают в зале с целью прорисовки талии, но это же не работает,
– подчеркнула Евгения Самойлова.
Кроме того, она напомнила, что диск "Грация" также не поможет "найти" талию.
Что не поможет вам обрести красивую талию – смотрите на видео:
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