В погоне за мечтой иметь хорошую фигуру и тонкую талию множество девушек делает ошибки. Некоторые из них мешают похудению.

Как получить стройное тело, а что наоборот никогда не поможет дойти к цели – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Важные нюансы для "создания" талии

Жир не сжигается локально . Это значит, что выполняя наклоны с гантелями, например, нельзя заставить плавиться жир на животе. По словам Самойловой, подобные упражнения могут только расширить талию, ведь косые мышцы живота станут более объемными.

. Это значит, что выполняя наклоны с гантелями, например, нельзя заставить плавиться жир на животе. По словам Самойловой, подобные упражнения могут только расширить талию, ведь косые мышцы живота станут более объемными. Талия – это о питании. Чем меньше общий процент подкожного жира в организме – тем ярче выраженной будет талия. А делается это за счет дефицита калорий. То есть, чтобы прорисовать талию, нужно просто похудеть,

– рассказала фитнес-тренер.

– рассказала фитнес-тренер. Талия – это генетика: ширина ребер и тазовых костей, расстояние между ними, строение корпуса, эпигастральный угол (между нижними ребрами)… Самойлова уточнила, что если у девушки фигура типа "прямоугольник", то она никогда не будет такой, как у "песочных часов".

Невозможно убрать жир только на животе / Фото Pixabay

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Есть и худенькие девушки без талии. Для того чтобы сделать ее тонкой, им придется работать над пропорциями фигуры, тренировать мышцы спины, бедер и ягодиц. Как отметила тренер: "чем шире спина – тем визуально уже талия".

Это не сделает вам талию. На видео продемонстрировано то, что чаще всего девушки делают в зале с целью прорисовки талии, но это же не работает,

– подчеркнула Евгения Самойлова.

Кроме того, она напомнила, что диск "Грация" также не поможет "найти" талию.

Что не поможет вам обрести красивую талию – смотрите на видео: