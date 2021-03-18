Где взять энергию во время похудения: ключевые моменты, без которых не обойтись
Во время похудения многих делают ошибки, которые приводят к усталости и отсутствию энергию. Чтобы этого не было, необходимо следить за рационом.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Что должно быть в питании, чтобы чувствовать себя бодрым во время похудения, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Где взять энергию, когда худеешь? Тем более ранней весной, когда силы совсем на исходе. Кажется логичным: чем больше урезать рацион, тем быстрее снизится вес, но так как любая диета резко ограничивает количество продуктов, то ваш организм начинает испытывать дефицит нутриентов и полезных веществ. И переходит в режим энергосбережения – вот вам и усталость,
– отметила Медушкина.
Как избежать усталости при похудении
- Сложные углеводы (крупы, цельнозерновой и ржаной хлеб, хлебцы, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые) дают организму энергию и насыщение на длительное время. По словам фитнес-эксперта, если в рационе достаточно сложных углеводов, то на сладости и выпечку тянуть не будет.
- Белок – материал для построения клеток организма, поэтому он должен быть в составе каждого приема пищи. Самой высокой биологической ценностью обладают животные белки (мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты).
Белок должен быть в каждом приеме пищи / Фото Pixabay
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- Жиры животные и растительные – основа гормонального здоровья, залог красоты кожи, волос, ногтей.
- Клетчатка (овощи и фрукты). По словам Медушкиной, пищевые волокна поддерживают нормальную микрофлору кишечника, от которой в значительной мере зависит самочувствие человека.
Если вы поглощаете сладкое, чтобы добавить себе энергии – пересмотрите свое меню. Пока вы не начнете питаться рационально – энергия не появится!
– подчеркнула Екатерина Медушкина.
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