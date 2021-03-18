Де взяти енергію під час схуднення: ключові моменти, без яких не обійтися
Під час схуднення багато хто робить помилки, які призводять до втоми і відсутності енергії. Щоб цього не було, необхідно стежити за раціоном.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Що має бути у харчуванні, щоб відчувати себе бадьорим під час схуднення, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Де взяти енергію, коли худнеш? Тим більше ранньою весною, коли сил зовсім під кінець. Видається логічним: чим більше урізати раціон, тим швидше знизиться вага, але оскільки будь-яка дієта різко обмежує кількість продуктів, то ваш організм починає відчувати дефіцит нутрієнтів і корисних речовин. І переходить в режим енергозбереження – ось вам і втома,
– зазначила Медушкіна.
Як уникнути втоми при схудненні
- Складні вуглеводи (крупи, цільнозерновий і житній хліб, хлібці, макарони з твердих сортів пшениці, бобові) дають організму енергію і насичення на тривалий час. За словами фітнес-експертки, якщо у раціоні достатньо складних вуглеводів, то на солодощі і випічку тягнути не буде.
- Білок – матеріал для побудови клітин організму, тому він повинен бути у складі кожного прийому їжі. Найбільш високою біологічною цінністю володіють тваринні білки (м'ясо, птиця, риба, яйця, молочні продукти).
Білок повинен бути в кожному прийомі їжі / Фото Pixabay
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- Жири тваринні та рослинні – основа гормонального здоров'я, запорука краси шкіри, волосся, нігтів.
- Клітковина (овочі і фрукти). За словами Медушкіної, харчові волокна підтримують нормальну мікрофлору кишечника, від якої значною мірою залежить самопочуття людини.
Якщо ви поглинаєте солодке, щоб додати собі енергії – перегляньте своє меню. Поки ви не почнете харчуватися раціонально – енергія не з'явиться!
– наголосила Катерина Медушкіна.
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