Це не зробить вам талію: фітнес-тренерка показала грубі помилки дівчат
У гонитві за мрією мати гарну фігуру та тонку талію безліч дівчат роблять помилки. Деякі з них заважають схудненню.
Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Як отримати струнке тіло, а що навпаки ніколи не допоможе дійти до мети – розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Важливі нюанси для "створення" талії
- Жир не спалюється локально. Це означає, що виконуючи нахили з гантелями, наприклад, не можна змусити плавитися жир на животі. За словами Самойлової, подібні вправи можуть тільки розширити талію, адже косі м'язи живота стануть більш об'ємними.
- Талія – це про харчування. Чим менший загальний відсоток підшкірного жиру в організмі – тим яскравіше вираженою буде талія. А робиться це за рахунок дефіциту калорій. Тобто, щоб промальовувати талію, потрібно просто схуднути,
– розповіла фітнес-тренерка.
- Талія – це генетика: ширина ребер і тазових кісток, відстань між ними, будова корпусу, епігастральний кут (між нижніми ребрами)... Самойлова уточнила, що якщо у дівчини фігура типу "прямокутник", то вона ніколи не буде такою, як у "пісочного годинника".
Неможливо прибрати жир тільки на животі / Фото Pixabay
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- Є й худенькі дівчата без талії. Для того щоб зробити її тонкою, їм доведеться працювати над пропорціями фігури, тренувати м'язи спини, стегон і сідниць. Як зазначила тренерка: "чим ширша спина – тим візуально вужча талія".
Це не зробить вам талію. На відео продемонстровано те, що найчастіше дівчата роблять у залі з метою промальовування талії, але це ж не працює,
– наголосила Євгенія Самойлова.
Крім того, вона нагадала, що диск "Грація" також не допоможе "знайти" талію.
Що не допоможе вам отримати гарну талію – дивіться на відео:
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