У гонитві за мрією мати гарну фігуру та тонку талію безліч дівчат роблять помилки. Деякі з них заважають схудненню.

Як отримати струнке тіло, а що навпаки ніколи не допоможе дійти до мети – розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Важливі нюанси для "створення" талії

Жир не спалюється локально . Це означає, що виконуючи нахили з гантелями, наприклад, не можна змусити плавитися жир на животі. За словами Самойлової, подібні вправи можуть тільки розширити талію, адже косі м'язи живота стануть більш об'ємними.

. Це означає, що виконуючи нахили з гантелями, наприклад, не можна змусити плавитися жир на животі. За словами Самойлової, подібні вправи можуть тільки розширити талію, адже косі м'язи живота стануть більш об'ємними. Талія – це про харчування. Чим менший загальний відсоток підшкірного жиру в організмі – тим яскравіше вираженою буде талія. А робиться це за рахунок дефіциту калорій. Тобто, щоб промальовувати талію, потрібно просто схуднути,

– розповіла фітнес-тренерка.

– розповіла фітнес-тренерка. Талія – це генетика: ширина ребер і тазових кісток, відстань між ними, будова корпусу, епігастральний кут (між нижніми ребрами)... Самойлова уточнила, що якщо у дівчини фігура типу "прямокутник", то вона ніколи не буде такою, як у "пісочного годинника".

Неможливо прибрати жир тільки на животі​ / Фото Pixabay

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Є й худенькі дівчата без талії. Для того щоб зробити її тонкою, їм доведеться працювати над пропорціями фігури, тренувати м'язи спини, стегон і сідниць. Як зазначила тренерка: "чим ширша спина – тим візуально вужча талія".

Це не зробить вам талію. На відео продемонстровано те, що найчастіше дівчата роблять у залі з метою промальовування талії, але це ж не працює,

– наголосила Євгенія Самойлова.

Крім того, вона нагадала, що диск "Грація" також не допоможе "знайти" талію.

Що не допоможе вам отримати гарну талію – дивіться на відео: