Люди, у которых есть какие-то проблемы с коленями, должны заниматься осторожно, чтобы не усугубить ситуацию. Для этого важно подбирать безопасные упражнения.

7 упражнений для тех, у кого больные колени, показала тренер Анастасия Полтавская.

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Из чего состоит тренировка

Румынская тяга

Ставим носки прямо параллельно. Спину держим ровно, голову – прямо. Ведем гантель вдоль ног чуть ниже колен. Ноги слегка согнуты. Делаем 3 подхода по 20 раз.

Ягодичный мостик на лавке

Ложимся на спину, ноги ставим на поверхность, колени чуть в стороны. Поднимаем таз вверх, сжимая ягодицы, и опускаем вниз, не касаясь пола, и снова поднимаем. 3 подхода по 20 повторений.

Махи ногой назад

Становимся ровно, фиксируем руками тело за опору. Тело не должно раскачиваться. Чуть сгибаем ноги, носок фиксируем на себя. Отводим ногу, задерживая ее на секунду вверху. Выполняем 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.

Махи ногой в сторону

Становимся ровно, фиксируем рукой тело, взявшись за опору. Чуть сгибаем ноги, носок держим на себя, поднимаем ногу и задерживаем ее вверху на секунду. Делаем 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.

Если у вас больные колени – подбирайте безопасные упражнения / Фото pobeda-mf

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Махи ногой, лежа на боку

Ложимся на бок и рукой фиксируем голову. Второй рукой упираемся в пол, носок на себя. Поднимаем ногу вверх, задерживая на секунду вверх. Делаем 3 подхода по 20 раз на каждую ногу.

Махи согнутой ногой

Становимся на четвереньки, голову держим прямо, спину – ровно. Сгибаем ногу в колене на 90 градусов. Носок тянем на себя. Поднимаем, задерживая наверху. Выполняем 3 подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Ягодичный мостик

Ложимся на спину, сводим лопатки вместе, ноги сгибаем. Руки должны касаться пяток. Поднимайте таз вверх, максимально сжимая ягодицы, задерживая на несколько секунду вверху. После этого плавно опускаем таз вниз, не касаясь пола. Делаем 3 подхода по 30 раз.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: