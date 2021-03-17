Совсем скоро наступит лето, а это значит, что пора приводить себя в форму. Подтянуть тело можно даже в домашних условиях.

Упражнения, которые помогут подготовиться к лету, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

Читайте также Никогда не делайте так: ошибки, которые мешают вам похудеть навсегда

Как тренироваться новичкам

Тренировки на все тело, или фулбоди (full body) – система, при которой все главные мышечные группы прорабатываются на каждом занятии. Это позволяет прокачивать одну мышечную группу 2 – 3 раза в неделю,

– отметила Самойлова.

Она пояснила, что новичкам рекомендуется первые 2 – 3 месяца тренировать все тело на одном занятии. В то же время продвинутым такой вариант не подходит – мышцы не успевают восстанавливаться. У начинающих нет больших мышц и организм быстрее справляется со стрессом.

Но если у вас немного времени на тренировку, вы в отьезде, а тренироваться надо, или вы имеете немалый стаж в тренировках и хотите разнообразить тренировочный процесс или пробить застой, то тренировка на все тело – это то, что надо,

– пояснила тренер.

Тренировку на все тело можно выполнять в домашних условиях / Фото goodfon

Интересно Как укрепить мышцы бедер после 40: комплекс эффективных упражнений показали на видео

Как выполнить тренировку на все тело дома

Тренировка круговая и состоит из 6 упражнений. Выполняем их поочередно с минимальным отдыхом. После этого делаем еще 3 круга (перерыв – 1 – 1,5 минуты).