Домашняя тренировка на все тело: какие упражнения выполнять – видео
Совсем скоро наступит лето, а это значит, что пора приводить себя в форму. Подтянуть тело можно даже в домашних условиях.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Упражнения, которые помогут подготовиться к лету, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Как тренироваться новичкам
Тренировки на все тело, или фулбоди (full body) – система, при которой все главные мышечные группы прорабатываются на каждом занятии. Это позволяет прокачивать одну мышечную группу 2 – 3 раза в неделю,
– отметила Самойлова.
Она пояснила, что новичкам рекомендуется первые 2 – 3 месяца тренировать все тело на одном занятии. В то же время продвинутым такой вариант не подходит – мышцы не успевают восстанавливаться. У начинающих нет больших мышц и организм быстрее справляется со стрессом.
Но если у вас немного времени на тренировку, вы в отьезде, а тренироваться надо, или вы имеете немалый стаж в тренировках и хотите разнообразить тренировочный процесс или пробить застой, то тренировка на все тело – это то, что надо,
– пояснила тренер.
Тренировку на все тело можно выполнять в домашних условиях / Фото goodfon
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Как выполнить тренировку на все тело дома
- Выполняем поочередный подъем ноги вверх и отжимание в положении планки на ладонях – 10 раз.
- Выпад назад и подъем колена – по 15 повторений на каждую ногу.
- Присед с шагом в сторону и поворот в выпад – по 10 раз на каждую сторону.
- В положении планки на ладонях подтягиваем колени к груди и делаем прыжок (ноги врозь) – 15 раз.
- Отжимание с узкой постановкой рук и подьем руки перед собой – 14 повторений.
- Пресс: касание локтем противоположного колена – делаем 40 раз.
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