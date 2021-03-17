Домашнє тренування на все тіло: які вправи виконувати – відео
Зовсім скоро настане літо, а це означає, що час приводити себе у форму. Підтягнути тіло можна навіть у домашніх умовах.
Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Вправи, які допоможуть підготуватися до літа, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Як тренуватися новачкам
Тренування на все тіло або фулбоді (full body) – система, при якій всі головні м'язові групи опрацьовуються на кожному занятті. Це дозволяє прокачувати одну м'язову групу 2 – 3 рази на тиждень,
– зазначила Самойлова.
Вона пояснила, що новачкам рекомендується перших 2 – 3 місяці тренувати все тіло на одному занятті. У той же час просунутим такий варіант не підходить – м'язи не встигають відновлюватися. У початківців немає великих м'язів і організм швидше справляється зі стресом.
Але якщо у вас небагато часу на тренування, ви у від'їзді, а тренуватися треба, або ви маєте чималий стаж у тренуваннях і хочете урізноманітнити тренувальний процес або пробити застій, то тренування на все тіло – це те, що треба,
– пояснила тренерка.
Тренування на все тіло можна виконувати у домашніх умовах / Фото goodfon
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Як виконати тренування на все тіло вдома
- Виконуємо почерговий підйом ноги вгору і віджимання у положенні планки на долонях – 10 разів.
- Випад назад і підйом коліна – по 15 повторень на кожну ногу.
- Присяд з кроком у бік і поворот у випад – по 10 разів на кожну сторону.
- У положенні планки на долонях підтягуємо коліна до грудей і робимо стрибок (ноги нарізно) – 15 разів.
- Віджимання з вузькою постановкою рук і підйом руки перед собою – 14 повторень.
- Прес: дотик ліктем протилежного коліна – робимо 40 разів.
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