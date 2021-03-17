Как укрепить мышцы бедер после 40: комплекс эффективных упражнений показали на видео
Нутрициолог Надежда Пахирко показала три упражнения на укрепление бедер, у которых нет опасной нагрузки на колени и позвоночник. Можно делать всем, главное – регулярно. Смотрите видео и повторяйте движения.
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Как говорит Надежда Пахирко, жир начинает сжигаться через 40 – 45 минут непрерывной тренировки. То есть, после этого еще 30 – 60 минут нужно двигаться в быстром темпе. А такой интенсив подходит в основном только молодым и активным, которые могут работать над собой в спортзале.
И еще Как растягиваться правильно: стретчинг, который будет приносить удовольствие
В таком случае возникает вопрос, что же делать тем, кому за 40 и кто имеет противопоказания по здоровью?
Делать безопасные, но эффективные упражнения не для того, чтобы сжигать жир, а для того, чтобы поддерживать тело красивым, здоровым и подтянутым. А жир сжигать дефицитом калорий в питании,
– отмечает диетолог.
Упражнение на внешнюю поверхность бедра
- Найдите опору;
- Направьте пальцы ног и колено внутрь, а пятку – в сторону;
- Медленно отводите ногу и поворачивайте назад;
- Делайте 8 – 16 раз.
Упражнение на внутреннюю поверхность бедра
- Разверните пальцы ног в сторону, а пятку – внутрь;
- Медленно поднимайте ногу и медленно опускайте;
- Повторяйте 8 – 16 раз.
Упражнение на заднюю поверхность бедра и ягодицы
- Медленно отведите ногу назад;
- Напрягите заднюю поверхность бедра, зажмите ягодицы и медленно опускайте ногу назад;
- Выполняйте 8 – 16 раз.
Читайте также Качаем верх тела: видео упражнений, которые можно делать дома
В любом возрасте и состоянии здоровья вы легко втягиваетесь в тренировки и одновременно худеете,
– уверяет Надежда.
Поделиться новостью