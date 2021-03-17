Нутрициолог Надежда Пахирко показала три упражнения на укрепление бедер, у которых нет опасной нагрузки на колени и позвоночник. Можно делать всем, главное – регулярно. Смотрите видео и повторяйте движения.

Как говорит Надежда Пахирко, жир начинает сжигаться через 40 – 45 минут непрерывной тренировки. То есть, после этого еще 30 – 60 минут нужно двигаться в быстром темпе. А такой интенсив подходит в основном только молодым и активным, которые могут работать над собой в спортзале.

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В таком случае возникает вопрос, что же делать тем, кому за 40 и кто имеет противопоказания по здоровью?

Делать безопасные, но эффективные упражнения не для того, чтобы сжигать жир, а для того, чтобы поддерживать тело красивым, здоровым и подтянутым. А жир сжигать дефицитом калорий в питании,

– отмечает диетолог.

Упражнение на внешнюю поверхность бедра

Найдите опору;

Направьте пальцы ног и колено внутрь, а пятку – в сторону;

Медленно отводите ногу и поворачивайте назад;

Делайте 8 – 16 раз.

Упражнение на внутреннюю поверхность бедра

Разверните пальцы ног в сторону, а пятку – внутрь;

Медленно поднимайте ногу и медленно опускайте;

Повторяйте 8 – 16 раз.

Упражнение на заднюю поверхность бедра и ягодицы

Медленно отведите ногу назад;

Напрягите заднюю поверхность бедра, зажмите ягодицы и медленно опускайте ногу назад;

Выполняйте 8 – 16 раз.

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В любом возрасте и состоянии здоровья вы легко втягиваетесь в тренировки и одновременно худеете,

– уверяет Надежда.