Девушка показала трюк, который якобы помогает проверить гибкость тела. Но если вам не по силам его выполнить – это даже хорошо. Рассказываем, в чем дело.

Одна из пользователей тиктока опубликовала видео, в котором поделилась своим неожиданным открытием: люди не могут прикоснуться ладонью к своему плечу. Таким образом девушка проверяла гибкость тела. Ролик быстро стал вирусным. Множество других юзеров платформы захотели также повторить это.

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На самом деле ничего необычного в том, что люди не достают ладонью к своему плечу, нет. При сгибании руки у среднестатистического человека начинает напрягаться двуглавая мышца плеча, или бицепс. При развитой мускулатуре он не позволит ладони коснуться плеча. Поэтому, если вам не удается провернуть этот "фокус" – это хорошие новости.

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А вот как выглядит сам трюк: