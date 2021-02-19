У мережі став популярним трюк, яким користувачі визначають гнучкість тіла, але це не працює
Дівчина показала трюк, який нібито допомагає перевірити гнучкість тіла. Але якщо вам не під силу його виконати, то це навіть добре. Розповідаємо, у чому річ.
Джерело:тікток Murphygall
Одна з юзерів тіктоку опублікувала відео, у якому поділилася своїм несподіваним відкриттям: люди не можуть доторкнутися долонею до свого плеча. Таким чином дівчина перевіряла гнучкість тіла. Ролик швидко став вірусним. Безліч інших користувачі платформи захотіли також повторити це.
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Насправді нічого незвичайного у тому, що люди не дістають долонею до свого плеча, немає. При згинанні руки у середньостатистичної людини починає напружуватися двоголовий м'яз плеча, або біцепс. При розвиненій мускулатурі він не дозволить долоні торкнутися плеча. Тому, якщо вам не вдається провернути цей "фокус", – це хороші новини.
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А ось як виглядає трюк:
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