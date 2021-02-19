Дівчина показала трюк, який нібито допомагає перевірити гнучкість тіла. Але якщо вам не під силу його виконати, то це навіть добре. Розповідаємо, у чому річ.

Одна з юзерів тіктоку опублікувала відео, у якому поділилася своїм несподіваним відкриттям: люди не можуть доторкнутися долонею до свого плеча. Таким чином дівчина перевіряла гнучкість тіла. Ролик швидко став вірусним. Безліч інших користувачі платформи захотіли також повторити це.

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Насправді нічого незвичайного у тому, що люди не дістають долонею до свого плеча, немає. При згинанні руки у середньостатистичної людини починає напружуватися двоголовий м'яз плеча, або біцепс. При розвиненій мускулатурі він не дозволить долоні торкнутися плеча. Тому, якщо вам не вдається провернути цей "фокус", – це хороші новини.

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А ось як виглядає трюк: