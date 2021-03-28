Эффективные тренировки дома: 4 совета от чемпионки мира
В период карантинных ограничений, когда в некоторых городах закрыты тренажерные залы, домашние тренировки стали особо актуальными. Однако не всегда они являются эффективными.
Источник:Инстаграм Оксаны Оробец
Как тренироваться дома, чтобы был крутой результат, рассказала абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец.
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4 пункта для эффективных тренировок
1. Для тренировок важна стабильность. Поэтому лучше заниматься по 20 – 30 минут ежедневно, чем 1 – 2 раза в неделю по 2,5 часа.
2. Тренировка должна состоять из разминки (обязательно), основной части и заминки (растяжка).
3. Сколько должна длиться каждая часть:
- Длительность разминки зависит от основной части. Если это будут несложные упражнения, достаточно 7 – 10 минут разминки, чтобы согреть мышцы и разработать все суставы.
- Основная часть. В зависимости от вашего плана, это может быть и 10-минутный комплекс, и часовой.
- Заминка – 5 – 10 минут. По словам Оробец, следует уделить себе время и потянуть рабочие мышцы.
Это может быть 1 – 2 – 3 упражнения для каждой стороны, которое вы выполняете от 30 секунд до нескольких минут,
– пояснила она.
Тренировки дома могут быть эффективными, если соблюдать некоторые правила / Фото pinterest
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4. Что еще нужно учесть
Если цель вашей тренировки – похудение, то должно быть 2 фактора – учащение пульса и увеличение температуры тела. Это значит, что в вашей тренировке должна быть интенсивность (скорость). И конечно же, чем больше будет одновременно задействовано мышечных групп, тем эффективней будет тренировка для сжигания жирка,
– пояснила Оксана Оробец.
По ее словам, 15 приседаний + 15 бурпи – эффективнее, чем, например, 30 скручиваний на пресс.
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