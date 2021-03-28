В период карантинных ограничений, когда в некоторых городах закрыты тренажерные залы, домашние тренировки стали особо актуальными. Однако не всегда они являются эффективными.

Как тренироваться дома, чтобы был крутой результат, рассказала абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец.

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4 пункта для эффективных тренировок

1. Для тренировок важна стабильность. Поэтому лучше заниматься по 20 – 30 минут ежедневно, чем 1 – 2 раза в неделю по 2,5 часа.

2. Тренировка должна состоять из разминки (обязательно), основной части и заминки (растяжка).

3. Сколько должна длиться каждая часть:

Длительность разминки зависит от основной части. Если это будут несложные упражнения, достаточно 7 – 10 минут разминки, чтобы согреть мышцы и разработать все суставы.

зависит от основной части. Если это будут несложные упражнения, достаточно 7 – 10 минут разминки, чтобы согреть мышцы и разработать все суставы. Основная часть. В зависимости от вашего плана, это может быть и 10-минутный комплекс, и часовой.

В зависимости от вашего плана, это может быть и 10-минутный комплекс, и часовой. Заминка – 5 – 10 минут. По словам Оробец, следует уделить себе время и потянуть рабочие мышцы.

Это может быть 1 – 2 – 3 упражнения для каждой стороны, которое вы выполняете от 30 секунд до нескольких минут,

– пояснила она.

Тренировки дома могут быть эффективными, если соблюдать некоторые правила / Фото pinterest

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4. Что еще нужно учесть

Если цель вашей тренировки – похудение, то должно быть 2 фактора – учащение пульса и увеличение температуры тела. Это значит, что в вашей тренировке должна быть интенсивность (скорость). И конечно же, чем больше будет одновременно задействовано мышечных групп, тем эффективней будет тренировка для сжигания жирка,

– пояснила Оксана Оробец.

По ее словам, 15 приседаний + 15 бурпи – эффективнее, чем, например, 30 скручиваний на пресс.