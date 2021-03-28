У період карантинних обмежень, коли в деяких містах закриті тренажерні зали, домашні тренування стали особливо актуальними. Однак не завжди вони є ефективними.

Як тренуватися вдома, щоб був крутий результат, розповіла абсолютна чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець.

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4 пункти для ефективних тренувань

1. Для тренувань важлива стабільність. Тому краще займатися по 20 – 30 хвилин щодня, ніж 1 – 2 рази на тиждень по 2,5 години.

2. Тренування має складатися з розминки (обов'язково), основної частини і заминки (розтяжка).

3. Скільки має тривати кожна частина:

Тривалість розминки залежить від основної частини. Якщо це будуть нескладні вправи, достатньо 7 – 10 хвилин, щоб зігріти м'язи і розробити всі суглоби.

залежить від основної частини. Якщо це будуть нескладні вправи, достатньо 7 – 10 хвилин, щоб зігріти м'язи і розробити всі суглоби. Основна частина . Залежно від вашого плану, це може бути і 10-хвилинний комплекс, і годинний.

. Залежно від вашого плану, це може бути і 10-хвилинний комплекс, і годинний. Заминка – 5 – 10 хвилин. За словами Оробець, слід приділити собі час і потягнути робочі м'язи.

Це може бути 1 – 2 – 3 вправи для кожного боку, яке ви виконуєте від 30 секунд до кількох хвилин,

– пояснила вона.

Тренування вдома можуть бути ефективними, якщо дотримуватися деяких правил / Фото pinterest

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4. Що ще потрібно врахувати

Якщо мета вашого тренування – схуднення, то повинно бути 2 фактори – почастішання пульсу і підвищення температури тіла. Це означає, що у вашому тренуванні повинна бути інтенсивність (швидкість). І звичайно ж, чим більше буде одночасно задіяно м'язових груп, тим ефективнішим буде тренування для спалювання жирку,

– пояснила Оксана Оробець.

За її словами, 15 присідань + 15 бурпі – ефективніше, ніж, наприклад, 30 скручувань на прес.