Для хорошей формы нужно правильно подобрать упражнения. 3 эффективных показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Каждой девушке хочется иметь красивые стройные ноги. И то, насколько наши ноги привлекательны, зависит от того, что именно мы делаем для того, чтобы держать их в хорошей форме,

– отметила Самойлова.

Она показала упражнения, которые сделают ноги стройными.

Как тренироваться для красоты ног

По словам фитнес-тренера, главное преимущество этих упражнений заключается в том, что выполнять их можно практически везде.

Выпад вперед, в сторону, назад – это 1 комбинация. Делаем по 10 комбинаций на каждую ногу в 3-4 подхода. Выпад со сменой ног. Выполняем по 10 раз на каждую ногу в 3-4 подхода.

Упражнения сделают ваши ноги стройными и подтянутыми / Фото Pixabay

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Присед с шагом в сторону. Делаем по 10 раз на каждую ногу 3-4 подхода.

Добавляйте эти упражнения в свой тренировочный комплекс, и тогда можно носить юбки любой длины или спокойно дефилировать по пляжу даже в самом откровенном в купальнике!

– резюмировала Евгения Самойлова.

Как выполнять упражнения – смотрите на видео: