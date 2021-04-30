Для хорошей формы нужно правильно подобрать упражнения. 3 эффективных показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
Интересно Как убрать "выпадающий" живот: видео, которое изменит ваше тело
Каждой девушке хочется иметь красивые стройные ноги. И то, насколько наши ноги привлекательны, зависит от того, что именно мы делаем для того, чтобы держать их в хорошей форме,
– отметила Самойлова.
Она показала упражнения, которые сделают ноги стройными.
Как тренироваться для красоты ног
- Выпад вперед, в сторону, назад – это 1 комбинация. Делаем по 10 комбинаций на каждую ногу в 3-4 подхода.
- Выпад со сменой ног. Выполняем по 10 раз на каждую ногу в 3-4 подхода.
Упражнения сделают ваши ноги стройными и подтянутыми / Фото Pixabay
Полезно Что и как есть на Пасху, чтобы не пришлось худеть: советы диетолога
- Присед с шагом в сторону. Делаем по 10 раз на каждую ногу 3-4 подхода.
Добавляйте эти упражнения в свой тренировочный комплекс, и тогда можно носить юбки любой длины или спокойно дефилировать по пляжу даже в самом откровенном в купальнике!
– резюмировала Евгения Самойлова.
Как выполнять упражнения – смотрите на видео: