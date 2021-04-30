Для гарної форми потрібно правильно підібрати вправи. 3 ефективних показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Кожній дівчині хочеться мати красиві стрункі ноги. І те, наскільки наші ноги привабливі, залежить від того, що саме ми робимо для того, щоб тримати їх у хорошій формі,

– зазначила Самойлова.

Вона показала вправи, які зроблять ноги стрункими.

Як тренуватися для краси ніг

За словами фітнес-тренерки, головна перевага цих вправ полягає в тому, що виконувати їх можна практично скрізь.

Випад вперед, у бік, назад – це 1 комбінація. Робимо по 10 комбінацій на кожну ногу в 3-4 підходи. Випад зі зміною ніг. Виконуємо по 10 разів на кожну ногу в 3-4 підходи.

Вправи зроблять ваші ноги стрункими та підтягнутими / Фото Pixabay

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Присед з кроком у бік. Робимо по 10 разів на кожну ногу 3-4 підходи.

Додавайте ці вправи у свій тренувальний комплекс, і тоді можна носити спідниці будь-якої довжини чи спокійно дефілювати пляжем навіть у найвідвертішому купальнику!

– резюмувала Євгенія Самойлова.

Як виконувати вправи – дивіться на відео: