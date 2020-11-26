О том, как сделать ноги стройными , сообщает блог Fitness4life в своем Instagram .

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Во время выполнения упражнений активно работает таз / Фото Listtopa

Эти упражнения нужно выполнять поочередно обеими ногами . Старайтесь делать по 12-15 повторов каждой ногой. Эту тренировку лучше выполнять "по кругу" – повторяйте комплекс 4-5 раз .

Лежа на спине, ноги согните в коленях. Одну ногу поднимите вверх и выпрямите. Поднимайте таз и одновременно направляйте ногу вперед .

Оставайтесь в начальной позиции. Ногу, которая поднята вверх, согните в колене. Толкайте ее вперед и одновременно выпрямляйте . Поднимайте таз, помогая себе.

Так же лежа. Одну ногу согните в колене, стопу другой ноги положите на колено первой. Поднимайте таз с зафиксированными ногами .

Лежа, ноги согните и сведите вместе, таз поднят в начальной позиции. Разводите колени и старайтесь положить их на пол .

Такая же начальная позиция: ноги согнуты в коленях, таз приподнят. Поднимите одну прямую ногу вверх. Делайте ней круговые движения за и против часовой стрелки .