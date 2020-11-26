Заставит вас страдать: мощная тренировка для стройных ног
Если регулярно выполнять этот комплекс, мышцы станут рельефными. Упражнения способствуют похудению ног. Во время выполнения комплекса также работают ягодицы, пресс и подтягивается живот.
О том, как сделать ноги стройными, сообщает блог Fitness4life в своем Instagram.
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Во время выполнения упражнений активно работает таз / Фото Listtopa
Эти упражнения нужно выполнять поочередно обеими ногами. Старайтесь делать по 12-15 повторов каждой ногой. Эту тренировку лучше выполнять "по кругу" – повторяйте комплекс 4-5 раз.
Упражнения для ног нужно выполнять:
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Лежа на спине, ноги согните в коленях. Одну ногу поднимите вверх и выпрямите. Поднимайте таз и одновременно направляйте ногу вперед.
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Оставайтесь в начальной позиции. Ногу, которая поднята вверх, согните в колене. Толкайте ее вперед и одновременно выпрямляйте. Поднимайте таз, помогая себе.
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Так же лежа. Одну ногу согните в колене, стопу другой ноги положите на колено первой. Поднимайте таз с зафиксированными ногами.
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Лежа, ноги согните и сведите вместе, таз поднят в начальной позиции. Разводите колени и старайтесь положить их на пол.
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Такая же начальная позиция: ноги согнуты в коленях, таз приподнят. Поднимите одну прямую ногу вверх. Делайте ней круговые движения за и против часовой стрелки.
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Остаемся в начальной позиции с предыдущего упражнения. Одну ногу выпрямляем и ставим под углом 45 градусов к земле. Отводим ее в сторону и возвращаем на предыдущую позицию.
Ноги будут напрягаться очень сильно / Фото Ok-magazine
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Видеоинструкцию для выполнения упражнений смотрите здесь:
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