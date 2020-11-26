Про те, як зробити ноги стрункими, повідомляє блог Fitness4life у своєму Instagram.

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Під час виконання вправ активно працює таз / Фото Listtopa

Ці вправи потрібно виконувати почергово обома ногами. Старайтеся робити по 12-15 повторів кожною ногою. Це тренування найкраще виконувати "по колу" – повторюйте комплекс 4-5 разів.

Лежачи на спині, ноги зігніть в колінах. Одну ногу підніміть вгору й випряміть. Підіймайте таз і одночасно направляйте ногу вперед.

Залишайтеся у початковій позиції. Ногу, що піднята догори, зігніть в коліні. Штовхайте її вперед і одночасно випрямляйте. Підіймайте таз, допомагаючи собі.

Так само лежачи. Одну ногу зігніть в коліні, стопу другої ноги покладіть на коліно першої. Підіймайте таз із зафіксованими ногами.

Лежачи, ноги зігніть і зведіть разом, таз піднятий у початковій позиції. Розводьте коліна і намагайтеся покласти їх на підлогу.

Така ж початкова позиція: ноги зігнуті в колінах, таз піднятий. Підведіть одну пряму ногу в гору. Робіть нею кругові рухи за та проти годинникової стрілки.