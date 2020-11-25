Чимало жінок у всьому світі мають целюліт і прагнуть його позбутися. Часто "апельсинова кірка" не пов'язана із зайвою вагою. Причиною її появи стає порушення обміну речовин.

Про дієві методи боротьби з целюлітом повідомляє Active 24.

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Целюліт буває навіть у тих, хто не має зайвої ваги / Фото www.medsovet.info

У боротьбі з целюлітом допоможуть три фактори:

харчування,

масаж,

фізичні навантаження.

Що їсти, щоб позбутися целюліту

Їжа – один з ключових чинників, що впливає на вашу зовнішність. Навіть якщо ви робите різні косметичні процедури, масажі та вправи, погано підібрана їжа може все зіпсувати.

Отже, потрібно виключити з раціону:

газовані напої та солодощі,

смажені та надто жирні страви,

надміру солону їжу – з сіллю треба бути обережними.



Неправильне харчування призводить до целюліту / Фото Foodandmood

Усе це відкладається на стегнах і провокує появу целюліту.

Натомість включіть до раціону:

півтора-два літри чистої води на день,

корисні жири: горіхи, нерафіновані рослинні олії, рибу й морепродукти,

повільні вуглеводи: каші, цілозернові продукти,

фрукти й овочі.

Така їжа допоможе відновити водний баланс та пришвидшити обмін речовин.

Фізичні навантаження при целюліті

Стрибки зі скакалкою

Ця вправа налагоджує рух лімфи у тілі, що сприяє подоланню целюліту. Крім того, скакалка – це доступний кардіотренажер, що допомагає схуднути та навантажити різні групи м'язів.



Тренування допомагають у боротьбі з целюлітом / Фото annatsukur.com

Присідання

Одна з найпопулярніших вправ серед тих, хто хоче зробити красивими стегна й сідниці.

Махи ногами

Виконуйте їх у положеннях стоячи та лежачі, комбінуйте різні види махів. Ноги подякують красивим рельєфом.

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Масаж проти целюліту

Існує чимало видів антицелюлітного масажу: звичайний ручний масаж, медовий, лімфодренажний. Окрім того, з целюлітом можна боротися за допомогою апаратного масажу. До нього входять масаж банками, роликовий, вібраційний, ультразвуковий масаж.



Швидко зменшити видимі прояви целюліту допомагає масаж / Фото www.bellezza.ua

Вже через 5-7 сеансів масажу ви побачите перший результат. Однак пам'ятайте, що без правильного харчування та фізичних навантажень цей результат буде недовговічним.

Обов'язково потрібно налагодити сон, старатися не стресувати, регулярно тренуватися та відпочивати. Тоді боротьба з целюлітом обов'язково буде вдалою.