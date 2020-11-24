Позбутися від зайвої ваги і утримувати її протягом життя або довгих років, можливо лише за допомогою збалансованого харчування та фізичної активності.

П'ять найпопулярніших міфів про швидке схуднення назвала фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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П'ять міфів про схуднення

1. Жироспалювальні продукти

Подібні властивості приписують грейпфруту, селері і ананасу. За словами Медушкіної, не існує продуктів, які можуть розщеплювати жирові клітини.

Жир – це резервний запас енергії, який використовується тільки за потреби і відсутності такого запасу в інших джерелах. Попадання у травну систему будь-якого продукту не має ніякого відношення до процесу спалювання жирів, – пояснила вона.

2. Продукти з негативною калорійністю

Фітнес-експертка пояснила, що людський організм в середньому витрачає на переварювання 5-35% калорій, отриманих від спожитої їжі. Тому не існує продуктів з негативною калорійністю.

За словами Медушкіної, схуднути можна лише за допомогою збалансованого харчування / Фото rsute

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3. Краще схуднення – чистка

Багато хто вважає, що різні методи (клізми, голод, монохарчування та ін.) можна використовувати лише за показаннями і під наглядом фахівця. Однак подібні маніпуляції не допоможуть спалити жир на тілі.

4. Навантаження з ефектом саун

Плівка під штани і на бігову – це прямий шлях до зневоднення, підвищення ризиків серцево-судинних захворювань та іншого негативного впливу на здоров'я. Жир залишиться на колишньому місці, тому що він фізично не здатний випаровуватися через пори шкіри, як вода, – розповіла фітнес-експертка.

5. БАДи для схуднення

Через моди на біологічно активні добавки (БАДи – ред.), багато хто витрачає на них величезні гроші. Однак ті, хто бажає схуднути, забувають, що навіть оздоровлений організм не перестане відкладати жирові запаси з булочок і подібних продуктів.

Дівчата, не витрачайте ви час на цю нісенітницю, нічого кращого за збалансоване харчування у дієтології ще не придумали, – наголосила Медушкіна.